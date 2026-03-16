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Lier ist neu Hauptschulleiter
Prägende Figur des Schweizer Handballs beendet Karriere

Mit der laufenden Saison endet auch eine grosse Handball-Karriere. Nati-Spieler und Kadetten-Star Marvin Lier kündigt seinen Rücktritt an.
Publiziert: vor 37 Minuten
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Will mit den Kadetten zum Abschluss seiner Karriere nochmals einen Titel holen: Marvin Lier.
Foto: Benjamin Faes / freshfocus
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Lino DieterleRedaktor Online Sport

19 Jahre im Spitzenhandball sind genug: Marvin Lier (33) hängt am Ende dieser Saison seine Handballschuhe an den Nagel. Bevor Schluss ist, will der Flügelspieler mit den Kadetten Schaffhausen aber nochmals den Meistertitel holen. Mit dem Klub hat er bereits vier Meistertitel und zwei Cupsiege gefeiert.

Lier gehört zu den prägendsten Figuren der letzten zwei Jahrzehnte im Schweizer Handball. In seiner Laufbahn absolvierte er 505 Spiele in der höchsten Liga und erzielte stolze 1566 Tore. Für die Nationalmannschaft lief er 105-mal auf und traf 250-mal – unter anderem auch an Welt- und Europameisterschaften.

In der Schweiz war Lier vor seinem Engagement in Schaffhausen lange bei Pfadi Winterthur aktiv. In der Saison 2019/20 versuchte er sich auch bei Bundesliga-Topklub Flensburg-Handewitt, kehrte aber schnell in die Schweiz zurück.

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Zukunft als Hauptschulleiter

«Ich bin extrem stolz auf das, was ich erleben durfte», sagt Lier. «Der Abschied fällt mir nicht leicht, aber jetzt ist der richtige Moment gekommen.» Nach Abschluss seines Studiums hat Lier bereits Erfahrung als Teil einer Schulleitung in Hallau gesammelt, seit wenigen Wochen ist er dort Hauptschulleiter.

Einen Ersatz hat Schaffhausen bereits parat: Nikos Sarlos (21), Topskorer des HSC Suhr Aarau und Junioren-Nationalspieler, wird künftig den linken Flügel der Kadetten übernehmen.

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