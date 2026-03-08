Schweizer Handballerinnen unterliegen Holland auch auswärts

In der EM-Qualifikation kassieren die Schweizer Handballerinnen die zweite Niederlage. Auch auswärts verliere sie gegen Holland. Dieses Mal aber nur knapp.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Schweizer Handballerinnen verlieren in der EM-Qualifikation auch das zweite Spiel gegen Holland – diesmal auswärts 22:25.

Die Schweizerinnen halten in Almere gegen dem WM-Vierten deutlich besser mit als vor drei Tagen bei der 21:39-Niederlage in Kriens. Zur Pause liegt das Team von Nationaltrainer Knut Ove Joa lediglich mit einem Treffer im Rückstand.

Der Start in die zweite Halbzeit missrät hingegen komplett. Es dauert fünfeinhalb Minuten bis zum ersten Schweizer Tor, es schleichen sich zu viele technische Fehler ein, zu viele gute Chancen werden vergeben. So kann man die Holländerinnen nicht bis zum Ende fordern, auch wenn diese nicht mehr mit letzter Konsequenz agieren. Näher als auf zwei Treffer Rückstand kommt die Schweizer Equipe nie mehr heran.

Die Niederlage ist für die Schweizerinnen auf dem Weg zur EM-Endrunde im Dezember in fünf verschiedenen Ländern kein Beinbruch. Sie haben die ersten beiden Spiele gegen Italien und Bosnien-Herzegowina klar gewonnen, bleiben sie auch in den «Rückspielen» im April gegen diese beiden Gegner erfolgreich, verteidigen sie den 2. Platz in der Gruppe, der sicher zur Qualifikation reicht.