DE
FR
Abonnieren
Schaffhausen muss wegen einem Tor die Segel streichen
2:28
Kadetten – Fredericia 29:30:Schaffhausen muss wegen einem Tor die Segel streichen

Ein Tor fehlt fürs Weiterkommen
Europäische Reise ist für die Kadetten zu Ende

Die Kadetten Schaffhausen bleiben in der European League in der Hauptrunde hängen. Besonders bitter: Das entscheidende Spiel gegen den dänischen Vertreter Fredericia geht denkbar knapp verloren.
Publiziert: vor 13 Minuten
|
Aktualisiert: vor 9 Minuten
Kommentieren
Bitteres Europacup-Aus für die Kadetten: Dem Schweizer Meister fehlt am Ende ein Tor für das Weiterkommen in der European League.
Foto: Benjamin Faes / freshfocus
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Ein Punkt gegen Fredericia – und das Europacup-Abenteuer der Kadetten Schaffhausen geht aufgrund der besseren Bilanz in den Direktduellen gegen den dänischen Vertreter in den Playoffs weiter. Doch dazu kommt es nicht: Anders als noch zum Auftakt in die Hauptrunde verliert der Leader der Schweizer Handball-Liga und muss damit als Viertplatzierter seiner Hauptrunden-Gruppe in der European League die Segel streichen.

Dabei ist das Spiel in der Schaffhauser BBC-Arena von Anfang an eines auf Messers Schneide: Zunächst liegt das Heimteam wiederholt in Führung, später wechselt diese zum dänischen Gegner, insgesamt ist die Partie auch dank dem einmal mehr überragenden Achtfach-Torschützen Rikhardsson lange ausgeglichen. Nach 50 Minuten kann sich Fredericia aber ein Dreitore-Polster aufbauen – die Vorentscheidung in diesem Spiel.

Trotz einem kämpferischen Schlussspurt steht aus Kadetten-Sicht am Ende ein 29:30 auf der Resultattafel. So fehlt dem Schweizer Meister ein Tor für das Weiterkommen – ein denkbar bitteres Ende der Europa-Reise für die Kadetten.

Handball live auf RED+

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der QHL, SPL1, NLB, Nachwuchs-Elite und mehr im live und re-live an. Ob Hauptrunde, Playoffs oder Auf-/Abstieg – du bist überall dabei! 

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der QHL, SPL1, NLB, Nachwuchs-Elite und mehr im live und re-live an. Ob Hauptrunde, Playoffs oder Auf-/Abstieg – du bist überall dabei! 

Mehr Infos unter red.sport.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen