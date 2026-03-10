Die Kadetten Schaffhausen bleiben in der European League in der Hauptrunde hängen. Besonders bitter: Das entscheidende Spiel gegen den dänischen Vertreter Fredericia geht denkbar knapp verloren.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Ein Punkt gegen Fredericia – und das Europacup-Abenteuer der Kadetten Schaffhausen geht aufgrund der besseren Bilanz in den Direktduellen gegen den dänischen Vertreter in den Playoffs weiter. Doch dazu kommt es nicht: Anders als noch zum Auftakt in die Hauptrunde verliert der Leader der Schweizer Handball-Liga und muss damit als Viertplatzierter seiner Hauptrunden-Gruppe in der European League die Segel streichen.

Dabei ist das Spiel in der Schaffhauser BBC-Arena von Anfang an eines auf Messers Schneide: Zunächst liegt das Heimteam wiederholt in Führung, später wechselt diese zum dänischen Gegner, insgesamt ist die Partie auch dank dem einmal mehr überragenden Achtfach-Torschützen Rikhardsson lange ausgeglichen. Nach 50 Minuten kann sich Fredericia aber ein Dreitore-Polster aufbauen – die Vorentscheidung in diesem Spiel.

Trotz einem kämpferischen Schlussspurt steht aus Kadetten-Sicht am Ende ein 29:30 auf der Resultattafel. So fehlt dem Schweizer Meister ein Tor für das Weiterkommen – ein denkbar bitteres Ende der Europa-Reise für die Kadetten.