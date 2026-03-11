11:11
Michael Suter ist mässig zufrieden mit dem Aufritt seines Teams. Der Otmar-Trainer nimmt vier Minuten vor der Pause ein Timeout.
4:5
Ein Torfestival bekommen die wenigen Zuschauer bisher nicht zu sehen. Immerhin ist es spannend. GC hält für seine Verhältnisse gut mit, liegt nach 12 Minuten nur ein Tor hinten.
1:1
Es wird gespielt in der Saalsporthalle. 1:1 stehts nach drei Minuten.
Hallo und herzlich willkommen
Um 19 Uhr gehts los mit unserer Studiosendung. Anpfiff zu GC gegen Otmar ist dann eine Viertelstunde später.
RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der QHL, SPL1, NLB, Nachwuchs-Elite und mehr im live und re-live an. Ob Hauptrunde, Playoffs oder Auf-/Abstieg – du bist überall dabei!
