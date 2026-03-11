DE
Wird Otmar der Favoritenrolle gegen GC gerecht?

St. Otmar St. Gallen muss am Mittwoch in der Saalsporthalle gegen GC ran. Blick zeigt in Zusammenarbeit mit RED Sport das Match of the Week aus dem Schweizer Handball im Livestream.
Publiziert: 18:49 Uhr
Aktualisiert: 18:58 Uhr
vor 8 Minuten

11:11

Michael Suter ist mässig zufrieden mit dem Aufritt seines Teams. Der Otmar-Trainer nimmt vier Minuten vor der Pause ein Timeout. 

vor 26 Minuten

4:5

Ein Torfestival bekommen die wenigen Zuschauer bisher nicht zu sehen. Immerhin ist es spannend. GC hält für seine Verhältnisse gut mit, liegt nach 12 Minuten nur ein Tor hinten. 

vor 37 Minuten

1:1

Es wird gespielt in der Saalsporthalle. 1:1 stehts nach drei Minuten. 

18:46 Uhr

Hallo und herzlich willkommen

Um 19 Uhr gehts los mit unserer Studiosendung. Anpfiff zu GC gegen Otmar ist dann eine Viertelstunde später. 

Handball live auf RED+

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der QHL, SPL1, NLB, Nachwuchs-Elite und mehr im live und re-live an. Ob Hauptrunde, Playoffs oder Auf-/Abstieg – du bist überall dabei! 

Mehr Infos unter red.sport.
