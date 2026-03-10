Schweizer Pfadi-Topskorer wagt Schritt in die Bundesliga

Ende dieser Saison bricht Niclas Mierzwa seine Zelte bei Pfadi Winterthur ab und wechselt zu den Rhein-Neckar Löwen in die deutsche Handball-Bundesliga.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Bei den Rhein-Neckar Löwen steht ab kommender Saison neben Gino Steenaerts neu ein zweiter Schweizer unter Vertrag. Der 19-jährige Niclas Mierzwa, derzeit Pfadi Winterthurs Topskorer mit 130 Toren, wechselt zum derzeitigen Tabellensiebten der Handball-Bundesliga.

Beim Team aus Mannheim wird Mierzwa «mit Tim Nothdurft das Gespann auf der Linksaussen-Position» bilden, schreiben die Löwen auf ihrer Homepage. «Ich freue mich auf die neue Aufgabe, die vor mir liegt. In der stärksten Liga der Welt zu spielen, war schon immer ein Ziel von mir. Bei den Rhein-Neckar Löwen möchte ich mich handballerisch sowie persönlich weiterentwickeln», lässt sich die Neuverpflichtung, die neben dem Schweizer auch über den deutschen Pass verfügt, zitieren.

Mierzwa hat bislang ein Länderspiel auf dem Konto. Am 30. November 2025 erlebte er in einem Testmatch gegen Kroatien sein Nati-Debüt unter Trainer Andy Schmid, der Rhein-Neckar-Klublegende.

«Mit Niclas haben wir eines der europäischen Top-Talente für die Löwen begeistern können», freut sich der sportliche Leiter der Mannheimer Uwe Gensheimer. «Mit seiner Treffsicherheit besticht Niclas bereits jetzt. Als junger Spieler trägt er trotzdem noch eine Menge Entwicklungspotenzial in sich. Ich freue mich darauf, seine Entwicklung bei uns zu verfolgen.» Zur Vertragslaufzeit haben weder Pfadi Winterthur noch die Rhein-Neckar Löwen Angaben gemacht.