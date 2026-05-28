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Kriens – Schaffhausen 41:36
Luzerner schlagen die Kadetten auch zu Hause

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie HC Kriens-Luzern – Kadetten Schaffhausen (41:36).
Publiziert: vor 20 Minuten
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