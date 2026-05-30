Erster Meistertitel für HC Kriens-Luzern. Mit einem 39:33-Sieg in Schaffhausen gewinnen die Luzerner die Best-of-5-Serie und durchbrechen die vierjährige Dominanz der Kadetten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft HC Kriens-Luzern wird erstmals Schweizer Meister nach Sieg gegen Schaffhausen

Innerschweizer gewinnen Best-of-5-Finalserie mit 3:0 und brechen Final-Fluch

39:33-Auswärtssieg beendet Schaffhausens vierjährige Meisterserie im Handball

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Der HC Kriens-Luzern ist erstmals in seiner Vereinsgeschichte Schweizer Meister. Die Luzerner nutzen am Samstag ihren ersten Matchball und gewinnen auswärts gegen die Kadetten Schaffhausen 39:33. Damit holen sich die Innerschweizer den entscheidenden dritten Sieg in der Best-of-5-Finalserie gegen den amtierenden Meister.

Die Partie ist von Anfang an ein offener Schlagabtausch, zur Pause liegt Kriens-Luzern nur knapp mit 21:20 in Führung. In der ersten Hälfte gerät Kriens-Luzern zuvor noch zweimal in Rückstand, kann danach nach einer Viertelstunde eine doppelte Überzahl ausnutzen und erstmals mit zwei Toren in Führung gehen.

Final-Fluch bezwungen

In der zweiten Hälfte zeigt sich ein ähnliches Bild. Das Heimteam kommt besser aus der Kabine und führt kurzzeitig mit zwei Toren Vorsprung. Erst in der 54. Minute übernimmt Kriens-Luzern wieder das Zepter und die Führung, die sie danach nicht mehr aus der Hand geben. Ganze sieben Tore schenken sie den Schaffhausern in den letzten Minuten noch ein.

In der Qualifikation lagen die Luzerner noch hinter Qualisieger Schaffhausen auf dem zweiten Rang. In der Finalserie liess Kriens-Luzern danach nichts anbrennen. Die Luzerner brechen damit den Final-Fluch gegen die Kadetten. Denn bereits 2023 und 2024 standen sich die beiden Teams in der Finalserie gegenüber – mit dem jeweils besseren Ende für die Schaffhauser. Nun schreibt Kriens-Luzern Handballgeschichte und unterbricht die vier Jahre andauernde Meisterserie von Schaffhausen.