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Die favorisierten Schweizer haben sich am Mittwoch im Hinspiel gegen Italien insbesondere in der ersten Halbzeit schwergetan. Das 32:29 entspricht nicht ganz dem Vorsprung, den sich Nati-Trainer Andy Schmid und seine Spieler erhofft haben. Für Spannung im Rückspiel am Sonntag ab 18 Uhr ist auf dem Papier also gesorgt.