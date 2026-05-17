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Quali-Rückspiel im Ticker
Holt die Handball-Nati das WM-Ticket?

Mit einem Polster von drei Toren geht die Handball-Nati ins Rückspiel um die WM-Quali gegen Italien. Die Entscheidung in Faenza gibts ab 18 Uhr hier im Ticker.
Publiziert: vor 11 Minuten
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vor 48 Minuten

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Die favorisierten Schweizer haben sich am Mittwoch im Hinspiel gegen Italien insbesondere in der ersten Halbzeit schwergetan. Das 32:29 entspricht nicht ganz dem Vorsprung, den sich Nati-Trainer Andy Schmid und seine Spieler erhofft haben. Für Spannung im Rückspiel am Sonntag ab 18 Uhr ist auf dem Papier also gesorgt. 

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