Die Handball-Weltmeisterschaft endet für Tabea Schmid doppelt bitter. Nicht nur, weil die Schweiz ein weiteres Mal verliert, sondern auch, weil sich die Kreisläuferin dabei schwer verletzt.

Darum gehts Handball-Nationalspielerin Tabea Schmid erleidet schwere Knieverletzung bei der WM in Rotterdam

Schmid verletzte sich beim Konter gegen Rumänien und verliess weinend das Spielfeld

Mit 39 Toren in sechs Partien war sie treffsicherste Schweizerin der WM Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Bittere Gewissheit für Tabea Schmid. Die 22-jährige Handball-Nationalspielerin hat sich im letzten Spiel an der Weltmeisterschaft in Rotterdam (Ho) eine schwere Knieverletzung zugezogen. Sie erleidet neben einem Kreuzbandriss auch eine leichte Innenband-Verletzung und eine Meniskusquetschung im rechten Knie, wie der Handballverband mitteilt.

Die folgenschwere Szene ereignet sich in der 37. Minute des Duells mit Rumänien (24:36). Schmid lanciert einen Konter, wird kurz vor dem Kreis beim Wurfversuch von mehreren Gegnerinnen gestoppt. Sie knickt mit dem rechten Knie ein und geht schreiend zu Boden. Wenig später verlässt sie gestützt und unter Tränen das Spielfeld.

An der WM ist Schmid mit 39 Toren in sechs Partien die treffsicherste Schweizerin. Erst im Sommer hat die Kreisläuferin einen nächsten grossen Schritt in ihrer Karriere gemacht. Nachdem sie in der Vorsaison mit 287 Toren Liga-Topskorerin war, wechselte sie innerhalb der dänischen Liga von Kopenhagen zum Spitzenteam Esbjerg.

Nun wird Schmid sowohl ihrem Team als auch der Schweizer Nati lange fehlen. Sie fällt rund neun bis zwölf Monate aus.



