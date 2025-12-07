Im letzten Spiel der WM-Zwischenrunde unterliegt die Schweiz Rumänien mit 24:36. Damit beenden die Schweizerinnen ihre erste WM in den Top 20.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Schweizer Handballerinnen beenden ihre erste WM-Teilnahme mit der vierten Niederlage in Folge. Nach Ungarn, Japan und Dänemark ist zum Abschluss der Hauptrunde auch Rumänien zu stark.

In Rotterdam verloren die Schweizerinnen mit 24:36 gegen die deutlich sicherer und effizienter spielenden Rumäninnen. Wie schon bei den Niederlagen zuvor unterliefen den WM-Debütantinnen zu viele technische Fehler. Zur Pause war der in den ersten 30 Minuten kontinuierlich angewachsene Rückstand mit 9:18 schon fast uneinholbar.

Nach der Pause hielt die Schweiz besser mit, auch wenn sie in der 37. Minute mit Tabea Schmid ihre beste Skorerin verlor. Die 22-Jährige musste das Feld gestützt verlassen, nachdem sie sich das Knie verdreht hatte. Wie schwerwiegend die Verletzung ist, ist noch nicht bekannt.

Ein Kantersieg gegen den Iran und ein knapper Erfolg gegen Senegal stehen bei den Schweizerinnen nach anderthalb Wochen beim in den Niederlanden und Deutschland durchgeführten Turnier auf der Erfolgsseite. Das reichte, um sich für die Hauptrunde zu qualifizieren und die WM in den Top 20 abzuschliessen.

Die nächsten Aufgaben für das Team von Nationalcoach Knut Ove Joa folgen im März in der EM-Qualifikation gegen die Niederlande. Mit zwei Siegen aus den ersten beiden Spielen ist die Schweiz auf gutem Weg zum nächsten Grossanlass, der in knapp einem Jahr stattfindet.