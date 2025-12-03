Nati-Handballerinnen nähern sich der Weltspitze

Ab Mittwoch spielt unsere Frauen-Nati an der Handball-WM in Holland und Deutschland um einen Platz unter den besten acht Nationen der Welt.

Christian Müller Redaktor Sport

Noch vor wenigen Jahren war eine Schweizer Teilnahme an einer Handball-WM bei den Frauen undenkbar. Nun ist die Nati beim Turnier in Holland und Deutschland nicht nur dabei, sondern mischt in der erweiterten Weltspitze mit. Das Team von Knut Ove Joa ist so ambitioniert, dass sich nach der Niederlage gegen die EM-Dritten aus Ungarn am Montag Enttäuschung breitmacht.

«Es wäre nach der Pausenführung wirklich mehr dringewesen. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir nicht mehr an unserem Limit gespielt», sagt Era Baumann. Die 18-jährige Flügelspielerin ist eine der prägenden Figuren dieser zwar jungen, aber auch äusserst talentierten Nati. Im Startspiel gegen Iran erzielt sie das erste Schweizer WM-Tor überhaupt, in der zweiten Partie gegen Senegal hat sie grossen Anteil am so wegweisenden Sieg.

Zeit, sich über die verpasste Möglichkeit gegen Ungarn den Kopf zu zerbrechen, bleibt Baumann und ihren Kolleginnen aber nicht. Am Dienstag ziehen die Schweizerinnen von s'Hertogenbosch in den Hauptrunden-Ort Rotterdam um. Dort gehts ab Mittwoch im Zwei-Tages-Rhythmus gegen Japan, Dänemark und Rumänien.

Drei Siege müssen her

«Japan wird vom Spielstil her eine ganz andere Partie als gegen Ungarn», glaubt Baumann. Um realistische Chancen auf einen Viertelfinal-Platz zu haben, wirds in der Hauptrunde drei Siege brauchen – so auch gegen die Top-Nation Dänemark. «Auf dem Papier sind wir sicher noch etwas hinter Teams von diesem Kaliber. Aber je mehr Erfahrung wir an grossen Turnieren sammeln, umso grösser werden die Ambitionen», sagt Baumann, die seit dieser Saison beim dänischen Klub Viborg spielt. Ein Sieg gegen ihre neue Handball-Heimat würde ihr besonders gut schmecken. Es wäre der nächste Schritt Richtung Weltspitze.