Nati-Handballerinnen stehen vorzeitig in der WM-Hauptrunde

Zweites Spiel, zweiter Sieg. Die Nati-Handballerinnen schlagen den Senegal knapp. Und ziehen bei ihrem WM-Debüt schon vor dem abschliessenden Gruppenspiel in die Hauptrunde ein.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Zwei Tage nach dem erfolgreichen WM-Auftakt, dem 34:9-Kantersieg gegen den Iran, gewinnen die Schweizer Handballerinnen auch ihr zweites Gruppenspiel. Sie qualifizieren sich mit dem 25:24-Sieg gegen den Senegal vorzeitig für die Hauptrunde.

Im holländischen 's-Hertogenbosch bietet sich den Zuschauenden eine ausgeglichene Partie. Die Schweizerinnen haben während der ersten Hälfte zwar meist den Kopf leicht vorne und gehen schliesslich auch mit einer knappen 14:13-Führung in die Pause. Doch gegen die stark agierenden senegalesischen Kreisläuferinnen finden die Spielerinnen von Trainer Knut Ove Joa in den ersten 30 Minuten noch keine Lösung.

Auch in der zweiten Hälfte bleibt die Partie eine ausgeglichene, die Schweizerinnen beissen sich an der Verteidigung der Senegalesinnen lange die Zähne aus. Rund zwölf Minuten vor Schluss gelingt es der Schweiz, sich leicht abzusetzen (21:18). Diese Führung geben die Schweizerinnen, auch weil Torhüterin Lea Schüpbach mehrmals stark pariert, bis zum Ende der Partie nicht mehr her.

Dank des zweiten Sieges im zweiten Spiel stehen die Schweizerinnen bei ihrem WM-Debüt vorzeitig in der Hauptrunde. Für diese qualifizieren sich die besten drei Teams jeder Gruppe. Die Schweizerinnen werden in ihrem letzten Gruppenspiel am Montag noch auf die favorisierten Ungarinnen treffen.