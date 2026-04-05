Nach erneuten Herzrhythmusstörungen ist Rumäniens Ex-Nationaltrainer Mircea Lucescu am Sonntag auf die Intensivstation und ins künstliche Koma versetzt worden. Rumäniens Nationalteam richtet eine emotionale Botschaft an ihn.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mircea Lucescu wurde nach Verschlechterung seines Zustands auf die Intensivstation verlegt

Am Karfreitag erlitt er nach Rücktrittsankündigung als Rumänien-Coach einen Herzinfarkt

Seit Ende März ist er im Spital wegen Herzflimmern und schweren Rhythmusstörungen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Der Gesundheitszustand von Mircea Lucescu (80) hat sich offenbar wieder verschlechtert. Der ehemalige rumänische Nationaltrainer liegt seit seinem Zusammenbruch aufgrund von Herzproblemen während einer Teambesprechung Ende März im Bukarester Universitätsspital. Wie das Spital am Sonntag in einer Mitteilung bekannt gibt, wurde Lucescu am Sonntagmorgen auf die Intensivstation verlegt.

«Am Samstagabend traten bei dem Patienten erneut schwere Herzrhythmusstörungen auf, die vom Notfallteam der Kardiologie umgehend behandelt wurden», teilt das Krankenhaus weiter mit. Über Nacht haben sich die Rhythmusstörungen trotz der Behandlung verschlimmert, sodass eine Verlegung auf die Intensivstation erforderlich wurde. Dort wurde Lucescu mittlerweile ins künstliche Koma versetzt, wie rumänische Medien berichten.

«Kämpfen Sie weiter, Herr Lucescu!»

Am Sonntagmittag richtet sich die rumänische Nationalmannschaft in einem emotionalen Beitrag in den sozialen Medien an Lucescu. «Es gibt im Fussball Momente, in denen das Ergebnis auf der Anzeigetafel keine Rolle mehr spielt, und der einzige Sieg, für den wir kämpfen, der Sieg des Lebens ist», schreibt der Verband auf Instagram. «Wir sind ein Team und wünschen uns, dass wir all unsere Energie und Kraft auf Sie übertragen können. Kämpfen Sie weiter, Herr Lucescu!»

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Lucescu erlitt am vergangenen Wochenende während einer Teambesprechung zum Nachgang der 0:1-Niederlage gegen die Türkei in den WM-Playoffs einen Zusammenbruch. Er wurde ins Spital gebracht und auf der stationären Abteilung von Spezialisten überwacht. Wie er später selbst bekannt gab, leide er schon seit längerem an Herzflimmern.

Zwischenzeitlich hat sich sein Zustand etwas verbessert. Dennoch hatte er am Donnerstag seinen Rücktritt als Rumäniens Nationaltrainer angekündigt. Nur einen Tag später hat der 80-Jährige am Karfreitag kurz vor seiner geplanten Entlassung aus dem Spital einen Herzinfarkt erlitten, nun wird Lucescu auf der Intensivstation weiter behandelt.