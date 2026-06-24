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Yakin über Shirt-Wechsel
«Der vierte Offizielle kam zu mir»

Murat Yakin spricht im SRF-Interview über ein modisches Detail.
Publiziert: 24.06.2026 um vor 37 Minuten
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