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WM 2026
WM 2026: Yakin erklärt T-Shirt-Wechsel vor Kanada-Spiel
Yakin über Shirt-Wechsel
«Der vierte Offizielle kam zu mir»
Murat Yakin spricht im SRF-Interview über ein modisches Detail.
Publiziert: 24.06.2026 um vor 37 Minuten
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