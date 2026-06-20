Sohn von NFL-Champion sorgt für besonderen Familienmoment

Am Freitagabend hat sich der Kreis geschlossen. Alex Freeman schiesst ein Tor, wo sein Vater 30 Jahre zuvor zwei Touchdowns für die Green Bay Packers erzielte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Alex Freeman erzielt bei Heim-WM Tor für USA gegen Australien

Sein Vater Antonio Freeman war NFL-Champion, spielte 1996 im selben Stadion

Freeman wechselte 2026 zu Villarreal, und absolvierte dort bisher 9 Spiele

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Dort, wo der ehemalige NFL-Spieler und Super-Bowl-Gewinner Antonio Freeman (54) im September 1996 für die Green Bay Packers zwei Touchdowns gegen die Seattle Seahawks erzielt hatte, schiesst nun sein Sohn Alex (21) 30 Jahre später ein Tor für die USA gegen Australien. Im selben Stadion feiern Vater und Sohn persönliche Erfolge in zwei verschiedenen Sportarten.

«Es ist ein Familienmoment, bei dem sich der Kreis schliesst», sagt Alex Freeman nach dem Spiel und zeigt sich stolz: «Das zeigt, wie grossartig unser Stammbaum ist. Es zeigt, dass er Grosses leisten kann, ich aber auf meine eigene Art Grosses leisten kann, und wie toll es ist, einen Vater zu haben, der erfolgreich ist und mich so begleiten kann, dass ich auf Momente wie diese vorbereitet bin.»

Mutter und Stiefvater bewegten ihn zum Fussball

Dabei ist es nicht der ehemalige NFL-Spieler, der Freeman dazu motiviert hatte, Fussball zu spielen. Laut dem englischen Sender BBC haben seine Mutter und der Stiefvater den US-Amerikaner dazu bewegt, eine Karriere im Fussball anzustreben. Demnach soll er seine Leidenschaft für das Spiel zu Beginn noch geheim gehalten haben.

Mittlerweile ist Freeman eine feste Grösse in der Fussball-Nationalmannschaft der US-Amerikaner. Sein Aufstieg ist bemerkenswert. An der Weltmeisterschaft in Katar war Freeman noch nicht dabei und gehörte lediglich zu Orlandos Reserve in der nordamerikanischen MLS. Vergangenen Januar folgte der Wechsel zu Villarreal, wo er neun Spiele absolvierte. An der Heim-WM steht Freeman nun mit einem Tor und einer Vorlage nach zwei Spielen da.

Viel Lob vom Trainer

Neben der Unterstützung seiner Familie kann Freeman auch auf das Vertrauen des US-Nationaltrainers Mauricio Pochettino bauen: «Er hat ein beeindruckendes Profil, ist lernbegierig und hört immer aufmerksam zu. Es macht wirklich Spass, mit ihm zusammenzuarbeiten – nicht nur als Trainer, sondern auch privat ist er ein liebenswerter Mensch. Er hat das Potenzial, zu den weltbesten Spielern auf seiner Position zu gehören», schwärmt der Ex-Tottenham-Coach.