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Was plant Yakin fürs Algerien-Duell?
Blick-Community hofft auf Startelf-Rückkehr von Flügelrakete

So würde die Blick-Community die Schweiz im WM-Sechzehntelfinal gegen Algerien aufstellen.
Publiziert: vor 12 Minuten
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Wen beordert Nati-Cheftrainer Murat Yakin in die Startelf für den WM-Sechzehntelfinal gegen Algerien?
Foto: TOTO MARTI
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Auf wen setzt Murat Yakin im WM-Sechzehntelfinal gegen Algerien (Freitag, 5 Uhr) von Anfang an? Geht es nach der Blick-Community, soll der Nati-Coach verglichen zum letzten Gruppenspiel gegen Kanada (2:1-Sieg) zwei Wechsel in der Startformation vornehmen: Flügelrakete Dan Ndoye soll anstelle von Mittelfeldmann Djibril Sow beginnen und Silvan Widmer rechts hinten für den angeschlagenen Luca Jaquez.

Für Ndoye wärs eine Rückkehr. Sowohl gegen Katar (1:1) als auch gegen die Bosnier (4:1-Sieg) stellte Yakin den 25-Jährigen in die Startelf. Der 33-jährige Widmer erhielt im Match gegen die Bosnier auch schon einmal das Vertrauen des Nati-Trainers von Anfang an. Nur: Blick weiss, dass Denis Zakaria statt Widmer beginnen wird.

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Nichts zu rütteln hat die Blick-Community an den Nati-Leadern. Abwehrboss Manuel Akanji hat die meisten (671) und Captain Granit Xhaka (627) die drittmeisten Stimmen erhalten. Auf Rang zwei: Akanjis Abwehrpartner Nico Elvedi (649).

Stand, 2. Juli 2026, 22.07 Uhr.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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Schweiz
WM 2026
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