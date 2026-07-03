Blick-Community hofft auf Startelf-Rückkehr von Flügelrakete

So würde die Blick-Community die Schweiz im WM-Sechzehntelfinal gegen Algerien aufstellen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Auf wen setzt Murat Yakin im WM-Sechzehntelfinal gegen Algerien (Freitag, 5 Uhr) von Anfang an? Geht es nach der Blick-Community, soll der Nati-Coach verglichen zum letzten Gruppenspiel gegen Kanada (2:1-Sieg) zwei Wechsel in der Startformation vornehmen: Flügelrakete Dan Ndoye soll anstelle von Mittelfeldmann Djibril Sow beginnen und Silvan Widmer rechts hinten für den angeschlagenen Luca Jaquez.

Für Ndoye wärs eine Rückkehr. Sowohl gegen Katar (1:1) als auch gegen die Bosnier (4:1-Sieg) stellte Yakin den 25-Jährigen in die Startelf. Der 33-jährige Widmer erhielt im Match gegen die Bosnier auch schon einmal das Vertrauen des Nati-Trainers von Anfang an. Nur: Blick weiss, dass Denis Zakaria statt Widmer beginnen wird.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nichts zu rütteln hat die Blick-Community an den Nati-Leadern. Abwehrboss Manuel Akanji hat die meisten (671) und Captain Granit Xhaka (627) die drittmeisten Stimmen erhalten. Auf Rang zwei: Akanjis Abwehrpartner Nico Elvedi (649).

Stand, 2. Juli 2026, 22.07 Uhr.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos