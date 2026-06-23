Plötzlich liebt ganz England seinen deutschen Nationalcoach

Eine überzeugende Vorstellung hat gereicht. Der scharf kritisierte England-Trainer Thomas Tuchel wird mittlerweile von allen Seiten mit Lob überschüttet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Thomas Tuchel ist Englands dritter Nationaltrainer ohne britischen Pass

Tuchels überraschende Kaderwahl: Stars wie Foden und Palmer fehlen

4:2-Sieg gegen Kroatien sorgt für Lob von Experten und Spielern

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Thomas Tuchel (52) hatte es vor der WM nicht leicht. Der deutsche Nationaltrainer Englands bekam für seine Kaderplanung ordentlich Gegenwind – und wie. Die «Sun» ätzte: «Wer glaubt, dieser Kader könne die Weltmeisterschaft gewinnen, sollte sich mal den Kopf untersuchen lassen». Stars wie Cole Palmer (24), Phil Foden (26), Trent Alexander-Arnold (27) und Harry Maguire (33) sucht man im England-Kader vergeblich.

Tuchel blieb cool: «Wir wollen das beste Team, nicht die talentiertesten Spieler. Das Team stand immer im Mittelpunkt.»

Und dann kam das 4:2 gegen Kroatien – und plötzlich sieht alles ganz anders aus. Der Mann hat recht behalten.

Rooney, Shearer, Lineker, Ferdinand: alle überzeugt

Kapitän Harry Kane (32) bringt es nach dem Spiel auf den Punkt: «Ein grosses Lob an den Trainer. Er hat uns in der Halbzeitpause eingeschworen und gesagt: Falls wir verlieren, verlieren wir zumindest auf unsere eigene Art.» Jürgen Klopp (59) feiert seinen Landsmann mit einem Seitenhieb der besten Sorte: «Nicht nur, dass er für manche die falschen Spieler dabei hat – dann stellt er mit Madueke auch noch einen davon auf und lässt Saka draussen.»

Der Sieg reisst die englischen Experten und Ex-Profis mit. Wayne Rooney, Alan Shearer, Gary Lineker: alle angetan. Rio Ferdinand schwärmt am lautesten: «Wenn wir gewinnen, ist Thomas Tuchel der Grund dafür.» Und weiter: «Er hat eine Eigenschaft, die alle grossen Trainer haben: Demut. Wenn er einen Fehler sieht, korrigiert er ihn sofort.»

Das Turnier ist lang, die K.-o.-Phase noch nicht gesichert. Aber der Start ist gemacht – und Tuchel hat die Zweifler erst mal ruhiggestellt.

Der Deutsche an Englands Seitenlinie – historisch und mit Humor

Tuchel ist erst der dritte England-Trainer ohne englischen Pass, nach dem Schweden Sven-Göran Eriksson (†76) und dem Italiener Fabio Capello (80). Dass ausgerechnet ein Deutscher die 60-jährige WM-Durststrecke beenden soll, sorgte anfangs für rote Köpfe auf der Insel.

Die «Daily Mail» damals: «Es ist ein dunkler Tag für England». Etwas humorvoller nimmt es die «Sun»: «He's a great Lederhose», zu Deutsch: «Er ist eine grossartige Lederhose». Aus dem Wort «Leader» (Anführer zu Deutsch) macht die Zeitung das Wort «Leder» und fügt noch die «Hose» an. Und Tuchel? Der schmunzelte bei seiner ersten Pressekonferenz und sagte: «Es tut mir leid, ich habe einen deutschen Pass.» Es scheint fast, als hätten ihm die Engländer das längst verziehen.