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Verkehrte Welt
Plötzlich liebt ganz England seinen deutschen Nationalcoach

Eine überzeugende Vorstellung hat gereicht. Der scharf kritisierte England-Trainer Thomas Tuchel wird mittlerweile von allen Seiten mit Lob überschüttet.
Publiziert: vor 26 Minuten
|
Aktualisiert: vor 5 Minuten
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Thomas Tuchel wird im Vorfeld der WM kritisiert.
Foto: AP Photo/Martin Meissner

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Thomas Tuchel ist Englands dritter Nationaltrainer ohne britischen Pass
  • Tuchels überraschende Kaderwahl: Stars wie Foden und Palmer fehlen
  • 4:2-Sieg gegen Kroatien sorgt für Lob von Experten und Spielern
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Thomas Tuchel (52) hatte es vor der WM nicht leicht. Der deutsche Nationaltrainer Englands bekam für seine Kaderplanung ordentlich Gegenwind – und wie. Die «Sun» ätzte: «Wer glaubt, dieser Kader könne die Weltmeisterschaft gewinnen, sollte sich mal den Kopf untersuchen lassen». Stars wie Cole Palmer (24), Phil Foden (26), Trent Alexander-Arnold (27) und Harry Maguire (33) sucht man im England-Kader vergeblich.

Tuchel blieb cool: «Wir wollen das beste Team, nicht die talentiertesten Spieler. Das Team stand immer im Mittelpunkt.»

Und dann kam das 4:2 gegen Kroatien – und plötzlich sieht alles ganz anders aus. Der Mann hat recht behalten.

Rooney, Shearer, Lineker, Ferdinand: alle überzeugt

Kapitän Harry Kane (32) bringt es nach dem Spiel auf den Punkt: «Ein grosses Lob an den Trainer. Er hat uns in der Halbzeitpause eingeschworen und gesagt: Falls wir verlieren, verlieren wir zumindest auf unsere eigene Art.» Jürgen Klopp (59) feiert seinen Landsmann mit einem Seitenhieb der besten Sorte: «Nicht nur, dass er für manche die falschen Spieler dabei hat – dann stellt er mit Madueke auch noch einen davon auf und lässt Saka draussen.»

Der Sieg reisst die englischen Experten und Ex-Profis mit. Wayne Rooney, Alan Shearer, Gary Lineker: alle angetan. Rio Ferdinand schwärmt am lautesten: «Wenn wir gewinnen, ist Thomas Tuchel der Grund dafür.» Und weiter: «Er hat eine Eigenschaft, die alle grossen Trainer haben: Demut. Wenn er einen Fehler sieht, korrigiert er ihn sofort.»

Das Turnier ist lang, die K.-o.-Phase noch nicht gesichert. Aber der Start ist gemacht – und Tuchel hat die Zweifler erst mal ruhiggestellt.

Der Deutsche an Englands Seitenlinie – historisch und mit Humor

Tuchel ist erst der dritte England-Trainer ohne englischen Pass, nach dem Schweden Sven-Göran Eriksson (†76) und dem Italiener Fabio Capello (80). Dass ausgerechnet ein Deutscher die 60-jährige WM-Durststrecke beenden soll, sorgte anfangs für rote Köpfe auf der Insel.

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Die «Daily Mail» damals: «Es ist ein dunkler Tag für England». Etwas humorvoller nimmt es die «Sun»: «He's a great Lederhose», zu Deutsch: «Er ist eine grossartige Lederhose». Aus dem Wort «Leader» (Anführer zu Deutsch) macht die Zeitung das Wort «Leder» und fügt noch die «Hose» an. Und Tuchel? Der schmunzelte bei seiner ersten Pressekonferenz und sagte: «Es tut mir leid, ich habe einen deutschen Pass.» Es scheint fast, als hätten ihm die Engländer das längst verziehen.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
Katar
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
Marokko
2
1
4
3
Schottland
Schottland
2
0
3
4
Haiti
Haiti
2
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
2
7
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
2
0
3
3
Ecuador
Ecuador
2
-1
1
4
Curacao
Curacao
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
2
4
4
2
Japan
Japan
2
4
4
3
Schweden
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
Tunesien
2
-8
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
Ägypten
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgien
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
Neuseeland
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
2
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
5
6
2
Norwegen
Norwegen
2
4
6
3
Senegal
Senegal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
Österreich
2
0
3
3
Algerien
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
Jordanien
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
Usbekistan
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
0
K.o.-Phase
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