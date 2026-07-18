Lionel Messi und Lamine Yamal treffen am Sonntag im WM-Final aufeinander. Ein Foto von 2007 zeigt Messi, wie er den damals sechs Monate alten Yamal badet. Der Argentinier spricht nun über die spezielle Situation.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lionel Messi (39) trifft im WM-Final am Sonntag auf Lamine Yamal (19)

Messi badete Yamal 2007 als Baby für einen FC-Barcelona-Wohltätigkeitskalender

Für Messi gehört Yamal zu den besten Spielern der Welt

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Ein Foto geht um die Welt und ist 19 Jahre nach dem Aufnahmezeitpunkt in aller Munde. 2007 badete Lionel Messi (39) ein Baby in einer kleinen Wanne. Bei diesem handelt es sich um Lamine Yamal (19). Und nun stehen sich der argentinische Superstar und der spanische Youngster auf dem Platz gegenüber – im WM-Final, der am Sonntag um 21 Uhr angepfiffen wird.

Das Bild gehört mittlerweile zu den spektakulärsten Fotos der Sportgeschichte. Vor dem Showdown äussert sich Messi an einem Fifa-Termin in New York erstmals zum berühmten Bild, das für einen Wohltätigkeitskalender im Rahmen seines damaligen Vereins FC Barcelona entstand. Mehrere Barça-Stars posierten dabei mit Kindern. Der 20-jährige Messi durfte den gerade Mal sechs Monate alten Yamal in einer kleinen blauen Plastikwanne waschen und in den Armen halten. Yamal war Messi dabei völlig zufällig zugelost worden.

«Gehört zu den besten Spielern der Welt»

«Die Geschichte mit dem Foto ist verrückt», erklärt der Torjäger, der inzwischen seit fast drei Jahren in den USA bei Inter Miami unter Vertrag steht. «Das Leben schreibt manchmal unglaubliche Geschichten. Ich habe damals ein Foto mit ihm gemacht, als er noch ein Baby war – und jetzt stehen wir uns in einem WM-Final gegenüber», sagt Messi weiter zur nun speziellen Situation.

«Lamine gehört im Moment zu den besten Spielern der Welt», gerät der Argentinien-Captain über den spanischen Superstar anschliessend ins Schwärmen. Er wünsche ihm alles Gute, denn Yamal sei ja Barcelona-Spieler und somit sei dessen Erfolg auch der Erfolg seines früheren Vereins, bei dem Messi seine erfolgreiche Fussball-Karriere lancierte und jahrelang unter Vertrag stand.

«Hat noch grossartige Karriere vor sich»

«Lamine hat mit gerade einmal 19 Jahren noch eine grossartige Karriere vor sich und die Chance, etwas Historisches zu erreichen. Aber ich hoffe, es passiert nicht dieses Mal», schmunzelt Messi. Man wolle versuchen, dafür zu sorgen, dass Yamal am Sonntag nicht in Bestform ist – auch wenn es schwierig werde, weil die Spanier «hervorragenden Fussball» spielen.

Ob das Baby, das Messi vor 19 Jahren baden durfte, zum Hindernis auf der Mission Titelverteidigung für den Argentinier wird, wird sich am Sonntag beim Endspiel in New York zeigen.