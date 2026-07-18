DE
FR
Abonnieren

«Millionen Beiträge entfernt»
Fifa enthüllt Zahlen zu Hasskommentaren und Drohungen bei WM

Die Fifa hat seit Beginn der WM 2026 über 7 Millionen schädliche Beiträge in sozialen Medien entfernt. Dank Künstlicher Intelligenz wurden mehr als 1000 Drohungen den Behörden gemeldet.
Publiziert: vor 32 Minuten
Kommentieren
1/2
Vor dem WM-Final wird publik, wie viele Hasskommentare und Drohungen von der Fifa überprüft, beseitigt und gemeldet wurden.
Foto: FIFA via Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Fifa entfernte über 7 Millionen schädliche Kommentare bei WM 2026
  • 200'000 beleidigende Beiträge gemeldet, zehnmal mehr als vor vier Jahren
  • 1000 schwere Drohungen an Behörden weitergeleitet, 15'000 zur Prüfung übergeben
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Kurz vor dem WM-Final verkündet die Fifa, dass seit Beginn des Turniers «mehr als 7 Millionen potenziell schädliche Beiträge und Kommentare entfernt» worden seien. Dies sei durch den Fifa-Dienst zum Schutz vor Anfeindungen in den sozialen Medien (SMPS) geschehen, der allen Spielern, Trainern, Funktionären und Teams zur Verfügung steht. Bei der WM 2022 waren es mit 470'000 gelöschten Beiträgen und Kommentaren noch rund 14 Mal weniger.

Des Weiteren seien 200'000 «beleidigende und einschüchternde» Kommentare gemeldet und entsprechende Massnahmen ergriffen worden. Dies sind rund 10 Mal mehr als noch vor vier Jahren.

Mehr zur WM 2026
Zwei Nati-Spieler kochen Stars auf ihren Positionen ab
WM-Ranking nach Spielaktionen
Zwei Nati-Spieler kochen Stars auf ihren Positionen ab
Diesen Pokal gäbe Trump nur mit Zähneknirschen her
Mit Video
Wenn Spanien gewinnt
Diesen Pokal überreicht Trump nur zähneknirschend

Zudem sind über 500'000 Kommentare, die an Spieler, Trainer oder Offizielle gerichtet waren, mithilfe Künstlicher Intelligenz geprüft worden. Das Ergebnis: «Mehr als 15'000 davon wurden zur weiteren Bearbeitung weitergeleitet, während über 1000 besonders schwerwiegende Drohungen den zuständigen Behörden, einschliesslich Strafverfolgungsbehörden, gemeldet wurden.»

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen