Fifa enthüllt Zahlen zu Hasskommentaren und Drohungen bei WM

Die Fifa hat seit Beginn der WM 2026 über 7 Millionen schädliche Beiträge in sozialen Medien entfernt. Dank Künstlicher Intelligenz wurden mehr als 1000 Drohungen den Behörden gemeldet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fifa entfernte über 7 Millionen schädliche Kommentare bei WM 2026

200'000 beleidigende Beiträge gemeldet, zehnmal mehr als vor vier Jahren

1000 schwere Drohungen an Behörden weitergeleitet, 15'000 zur Prüfung übergeben

Cédric Heeb Redaktor Sport

Kurz vor dem WM-Final verkündet die Fifa, dass seit Beginn des Turniers «mehr als 7 Millionen potenziell schädliche Beiträge und Kommentare entfernt» worden seien. Dies sei durch den Fifa-Dienst zum Schutz vor Anfeindungen in den sozialen Medien (SMPS) geschehen, der allen Spielern, Trainern, Funktionären und Teams zur Verfügung steht. Bei der WM 2022 waren es mit 470'000 gelöschten Beiträgen und Kommentaren noch rund 14 Mal weniger.

Des Weiteren seien 200'000 «beleidigende und einschüchternde» Kommentare gemeldet und entsprechende Massnahmen ergriffen worden. Dies sind rund 10 Mal mehr als noch vor vier Jahren.

Zudem sind über 500'000 Kommentare, die an Spieler, Trainer oder Offizielle gerichtet waren, mithilfe Künstlicher Intelligenz geprüft worden. Das Ergebnis: «Mehr als 15'000 davon wurden zur weiteren Bearbeitung weitergeleitet, während über 1000 besonders schwerwiegende Drohungen den zuständigen Behörden, einschliesslich Strafverfolgungsbehörden, gemeldet wurden.»