Tippe bei der Fussball-WM 2026 mit, und gewinne Preise im Wert von über 7000 Franken! Fordere das Blick-Team rund um Fussballchef Tobias Wedermann und Ex-Nati-Star Blerim Dzemaili heraus, oder spiele mit Freunden in Tippgruppen.

3 Gastgeberländer, 48 Teams, 104 Spiele. Die Fussball-WM in Kanada, Mexiko und den USA wird zum Fussballfest der Superlative. In der Gruppenphase erwarten uns 18 Tage am Stück mit bis zu 6 Spielen pro Tag. Ein Traum für jeden Fussballfan!

Für noch mehr Spannung sorgt unser Tippspiel zur WM 2026. Dabei warten Preise im Gesamtwert von über 7000 Franken. Neben den Hauptpreisen für die besten drei Tipperinnen und Tipper des Landes gibt es in jeder Runde sowie in der K.-o.-Phase jede Menge Tombolapreise zu gewinnen. Ausserdem kannst du in privaten und öffentlichen Tippgruppen mit deinen Freunden um den Sieg kämpfen.

Und auch knallharte Konkurrenz wartet: Fordere das Blick-Team um Fussball-Chef Tobias Wedermann sowie Ex-Nati-Star Blerim Dzemaili heraus. Florian Raz, Lucas Werder und Tim Guillemin komplettieren die Truppe.

Tippspiel zur Fussball-WM 2026 Wer schneidet am besten ab? Und welchen der Profis steckst du in den Sack? Finde es heraus und mach mit beim WM-Tippspiel. Wer schneidet am besten ab? Und welchen der Profis steckst du in den Sack? Finde es heraus und mach mit beim WM-Tippspiel. Zum Tippspiel

Platz 1: 75-Zoll QNED-Fernseher von LG mit Ultra HD 4K Erlebe dank der exklusive LG-Farbraum-Technologie LG QNED evo MiniLED Farben jetzt noch intensiver. Der Smart-TV mit 75-Zoll-Bildschirmdiagonale eignet sich sowohl für Gaming wie auch für den perfekten Filmabend, Live-Sport und Streaming. Erlebe dank der exklusive LG-Farbraum-Technologie LG QNED evo MiniLED Farben jetzt noch intensiver. Der Smart-TV mit 75-Zoll-Bildschirmdiagonale eignet sich sowohl für Gaming wie auch für den perfekten Filmabend, Live-Sport und Streaming.

Platz 2: Saug- und Wischroboter «Spot+Scrub AI» von Dyson Mehr Zeit zum Fussball schauen geniessen, während der Nass- und Trockenreinigungsroboter von Dyson das Putzen übernimmt. Dank langer Betriebsdauer und KI-Funktion bewältigt der Reinigungsroboter auch grosse Wohnflächen mühelos und sorgt für eine gründliche Reinigung, in dem Staub und hartnäckige Verschmutzungen entfernt werden. Das Gerät verfügt über eine präzise Navigation und passt sich flexibel an verschiedene Untergründe an. Mehr Zeit zum Fussball schauen geniessen, während der Nass- und Trockenreinigungsroboter von Dyson das Putzen übernimmt. Dank langer Betriebsdauer und KI-Funktion bewältigt der Reinigungsroboter auch grosse Wohnflächen mühelos und sorgt für eine gründliche Reinigung, in dem Staub und hartnäckige Verschmutzungen entfernt werden. Das Gerät verfügt über eine präzise Navigation und passt sich flexibel an verschiedene Untergründe an.

Platz 3: Motorola razr 60 FIFA World Cup 26™ Edition in der exklusiven WM-Box Das Design des streng limitierten Motorola razr 60 FIFA World Cup 26™ Edition ist geprägt von einer kräftig grünen Farbgebung, die die Leidenschaft für den Fussball, die Intensität und die Dynamik widerspiegelt. Daneben bietet das moderne Sammlerstück dieselben Kernfunktionen wie die razr-60-Reihe von Motorola, wie intelligentes externes Display, KI-gestütztes Kamerasystem und die moto-AI-Funktion. Im Smartphone sind exklusive Personalisierungsfunktionen integriert, darunter individuelle Turnier-Hintergrundbilder oder Klingelton mit dem offiziellen WM-Titelsong. Die Box mit der limitierten Smartphone-Edition und einem Mini-WM-Ball ist nicht im Handel erhältlich und kann nur in unserem Tippspiel gewonnen werden. Das Design des streng limitierten Motorola razr 60 FIFA World Cup 26™ Edition ist geprägt von einer kräftig grünen Farbgebung, die die Leidenschaft für den Fussball, die Intensität und die Dynamik widerspiegelt. Daneben bietet das moderne Sammlerstück dieselben Kernfunktionen wie die razr-60-Reihe von Motorola, wie intelligentes externes Display, KI-gestütztes Kamerasystem und die moto-AI-Funktion. Im Smartphone sind exklusive Personalisierungsfunktionen integriert, darunter individuelle Turnier-Hintergrundbilder oder Klingelton mit dem offiziellen WM-Titelsong. Die Box mit der limitierten Smartphone-Edition und einem Mini-WM-Ball ist nicht im Handel erhältlich und kann nur in unserem Tippspiel gewonnen werden.