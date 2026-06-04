DE
FR
Abonnieren

Tritt gegen unsere Experten um Ex-Nati-Star Dzemaili an
Räume in unserem WM-Tippspiel Preise im Wert von über 7000 Franken ab

Tippe bei der Fussball-WM 2026 mit, und gewinne Preise im Wert von über 7000 Franken! Fordere das Blick-Team rund um Fussballchef Tobias Wedermann und Ex-Nati-Star Blerim Dzemaili heraus, oder spiele mit Freunden in Tippgruppen.
Publiziert: 13:49 Uhr
|
Aktualisiert: vor 51 Minuten
1/5
Foto: Toto Marti

3 Gastgeberländer, 48 Teams, 104 Spiele. Die Fussball-WM in Kanada, Mexiko und den USA wird zum Fussballfest der Superlative. In der Gruppenphase erwarten uns 18 Tage am Stück mit bis zu 6 Spielen pro Tag. Ein Traum für jeden Fussballfan!

Für noch mehr Spannung sorgt unser Tippspiel zur WM 2026. Dabei warten Preise im Gesamtwert von über 7000 Franken. Neben den Hauptpreisen für die besten drei Tipperinnen und Tipper des Landes gibt es in jeder Runde sowie in der K.-o.-Phase jede Menge Tombolapreise zu gewinnen. Ausserdem kannst du in privaten und öffentlichen Tippgruppen mit deinen Freunden um den Sieg kämpfen.

Und auch knallharte Konkurrenz wartet: Fordere das Blick-Team um Fussball-Chef Tobias Wedermann sowie Ex-Nati-Star Blerim Dzemaili heraus. Florian Raz, Lucas Werder und Tim Guillemin komplettieren die Truppe.

Tippspiel zur Fussball-WM 2026

Wer schneidet am besten ab? Und welchen der Profis steckst du in den Sack? Finde es heraus und mach mit beim WM-Tippspiel. 

Wer schneidet am besten ab? Und welchen der Profis steckst du in den Sack? Finde es heraus und mach mit beim WM-Tippspiel. 

Zum Tippspiel
Logg dich ein für den XXL-WM-Service!
Hier gibts alle Infos im Detail.
Platz 1: 75-Zoll QNED-Fernseher von LG mit Ultra HD 4K

Erlebe dank der exklusive LG-Farbraum-Technologie LG QNED evo MiniLED Farben jetzt noch intensiver. Der Smart-TV mit 75-Zoll-Bildschirmdiagonale eignet sich sowohl für Gaming wie auch für den perfekten Filmabend, Live-Sport und Streaming. 

Erlebe dank der exklusive LG-Farbraum-Technologie LG QNED evo MiniLED Farben jetzt noch intensiver. Der Smart-TV mit 75-Zoll-Bildschirmdiagonale eignet sich sowohl für Gaming wie auch für den perfekten Filmabend, Live-Sport und Streaming. 

Platz 2: Saug- und Wischroboter «Spot+Scrub AI» von Dyson

Mehr Zeit zum Fussball schauen geniessen, während der Nass- und Trockenreinigungsroboter von Dyson das Putzen übernimmt. Dank langer Betriebsdauer und KI-Funktion bewältigt der Reinigungsroboter auch grosse Wohnflächen mühelos und sorgt für eine gründliche Reinigung, in dem Staub und hartnäckige Verschmutzungen entfernt werden. Das Gerät verfügt über eine präzise Navigation und passt sich flexibel an verschiedene Untergründe an.

Mehr Zeit zum Fussball schauen geniessen, während der Nass- und Trockenreinigungsroboter von Dyson das Putzen übernimmt. Dank langer Betriebsdauer und KI-Funktion bewältigt der Reinigungsroboter auch grosse Wohnflächen mühelos und sorgt für eine gründliche Reinigung, in dem Staub und hartnäckige Verschmutzungen entfernt werden. Das Gerät verfügt über eine präzise Navigation und passt sich flexibel an verschiedene Untergründe an.

Platz 3: Motorola razr 60 FIFA World Cup 26™ Edition in der exklusiven WM-Box

Das Design des streng limitierten Motorola razr 60 FIFA World Cup 26™ Edition ist geprägt von einer kräftig grünen Farbgebung, die die Leidenschaft für den Fussball, die Intensität und die Dynamik widerspiegelt. Daneben bietet das moderne Sammlerstück dieselben Kernfunktionen wie die razr-60-Reihe von Motorola, wie intelligentes externes Display, KI-gestütztes Kamerasystem und die moto-AI-Funktion. Im Smartphone sind exklusive Personalisierungsfunktionen integriert, darunter individuelle Turnier-Hintergrundbilder oder Klingelton mit dem offiziellen WM-Titelsong. Die Box mit der limitierten Smartphone-Edition und einem Mini-WM-Ball ist nicht im Handel erhältlich und kann nur in unserem Tippspiel gewonnen werden.

Das Design des streng limitierten Motorola razr 60 FIFA World Cup 26™ Edition ist geprägt von einer kräftig grünen Farbgebung, die die Leidenschaft für den Fussball, die Intensität und die Dynamik widerspiegelt. Daneben bietet das moderne Sammlerstück dieselben Kernfunktionen wie die razr-60-Reihe von Motorola, wie intelligentes externes Display, KI-gestütztes Kamerasystem und die moto-AI-Funktion. Im Smartphone sind exklusive Personalisierungsfunktionen integriert, darunter individuelle Turnier-Hintergrundbilder oder Klingelton mit dem offiziellen WM-Titelsong. Die Box mit der limitierten Smartphone-Edition und einem Mini-WM-Ball ist nicht im Handel erhältlich und kann nur in unserem Tippspiel gewonnen werden.

5 x signiertes Auswärtstrikot der Schweiz von Puma
SFV/puma

Alle, die sich bis zum ersten Spiel am 11. Juni anmelden, haben die Chance auf ein signiertes Auswärtstrikot der Schweizer Nati von Puma. Das grün-gelbe Shirt ist angelehnt an die Innenseite des Schweizer Passes und leuchtet unter UV-Licht.

SFV/puma

Alle, die sich bis zum ersten Spiel am 11. Juni anmelden, haben die Chance auf ein signiertes Auswärtstrikot der Schweizer Nati von Puma. Das grün-gelbe Shirt ist angelehnt an die Innenseite des Schweizer Passes und leuchtet unter UV-Licht.

In diesem Artikel erwähnt
WM 2026
WM 2026
Schweiz
Schweiz
DR Kongo
DR Kongo
Irak
Irak
Südafrika
Südafrika
Neuseeland
Neuseeland
Uruguay
Uruguay
Paraguay
Paraguay
Kolumbien
Kolumbien
Ecuador
Ecuador
Brasilien
Brasilien
Argentinien
Argentinien
USA
USA
Panama
Panama
Mexiko
Mexiko
Kanada
Kanada
Haiti
Haiti
Curaçao
Curaçao
Tunesien
Tunesien
Senegal
Senegal
Marokko
Marokko
Kap Verde
Kap Verde
Ghana
Ghana
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
Algerien
Algerien
Ägypten
Ägypten
Usbekistan
Usbekistan
Südkorea
Südkorea
Saudi-Arabien
Saudi-Arabien
Katar
Katar
Jordanien
Jordanien
Japan
Japan
Iran
Iran
Australien
Australien
Kroatien
Kroatien
Tschechien
Tschechien
England
England
Belgien
Belgien
Norwegen
Norwegen
Österreich
Österreich
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
Holland
Holland
Portugal
Portugal
Türkei
Türkei
Spanien
Spanien
Frankreich
Frankreich
Schottland
Schottland
Deutschland
Deutschland
Schweden
Schweden
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        WM 2026
        WM 2026
        Schweiz
        Schweiz
        DR Kongo
        DR Kongo
        Irak
        Irak
        Südafrika
        Südafrika
        Neuseeland
        Neuseeland
        Uruguay
        Uruguay
        Paraguay
        Paraguay
        Kolumbien
        Kolumbien
        Ecuador
        Ecuador
        Brasilien
        Brasilien
        Argentinien
        Argentinien
        USA
        USA
        Panama
        Panama
        Mexiko
        Mexiko
        Kanada
        Kanada
        Haiti
        Haiti
        Curaçao
        Curaçao
        Tunesien
        Tunesien
        Senegal
        Senegal
        Marokko
        Marokko
        Kap Verde
        Kap Verde
        Ghana
        Ghana
        Elfenbeinküste
        Elfenbeinküste
        Algerien
        Algerien
        Ägypten
        Ägypten
        Usbekistan
        Usbekistan
        Südkorea
        Südkorea
        Saudi-Arabien
        Saudi-Arabien
        Katar
        Katar
        Jordanien
        Jordanien
        Japan
        Japan
        Iran
        Iran
        Australien
        Australien
        Kroatien
        Kroatien
        Tschechien
        Tschechien
        England
        England
        Belgien
        Belgien
        Norwegen
        Norwegen
        Österreich
        Österreich
        Bosnien und Herzegowina
        Bosnien und Herzegowina
        Holland
        Holland
        Portugal
        Portugal
        Türkei
        Türkei
        Spanien
        Spanien
        Frankreich
        Frankreich
        Schottland
        Schottland
        Deutschland
        Deutschland
        Schweden
        Schweden