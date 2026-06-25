Wer während den umstrittenen Hydration Breaks auf SRF Werbung schalten möchte, muss zum Teil tief in die Taschen greifen. Sehr tief.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Hydration Breaks bringen SRF bei der WM 2026 lukrative Werbeeinnahmen

Exklusive Werbeslots kosten bis zu 180'250 Franken für 30 Sekunden

Von 190 buchbaren Slots sind bisher rund 50 Prozent verkauft

Daniel Leu Stv. Sportchef

Hydration Break – für viele Fussballfans ist das schon jetzt das Unwort des Jahres 2026. Wohl nicht aber für das Schweizer Fernsehen. Für SRF ist der Hydration Break eine lukrative Einnahmequelle, denn während diesen beiden je dreiminütigen Trinkpausen lässt sich prima Werbung zeigen.

Im Gegensatz zu anderen TV-Sendern geht SRF aber behutsam damit um, wie es gegenüber Blick heisst: «SRF nutzt die von der Fifa neu eingeführten Trinkpausen an der Fussball-WM 2026 jeweils für einen kurzen Single-Spot von maximal 30 Sekunden. Da das Spiel für eine Trinkpause unterbrochen wird, verpasst das Publikum während dieser Zeit keine entscheidenden Szenen. Das Wegschalten von SRF liegt deutlich unter den von der Fifa vorgesehenen rund drei Minuten. Die restliche Zeit wird für Einschätzungen und Analysen genutzt.»

Schweizer Hydration Breaks sind ausverkauft

Für SRF sind die Hydration Breaks eine willkommene Einnahmequelle. «SRF hat diesen Entscheid getroffen, da der sich verändernde finanzielle Rahmen der SRG – und somit von SRF – die bessere Ausschöpfung kommerzieller Einnahmemöglichkeiten erfordert – wo sinnvoll und möglich. In welchen der Hydration Breaks auch effektiv Werbung geschaltet wird, hängt vom Interesse der Werbebranche ab.»

Der SRF-Vermarktungspartner für TV-Werbung, Admeira, sagt auf Blick-Anfrage: «Auf SRF sind beziehungsweise waren insgesamt rund 190 Hydration Breaks buchbar. Davon ist aktuell etwa die Hälfte gebucht.»

Das Interesse daran sei gross, erklärt Admeira (gehört zu Blick-Herausgeber Ringier): «Die Hydration Breaks sind exklusive Werbeplatzierungen innerhalb der Live-Übertragung, da während des Unterbruchs jeweils nur ein einzelner Spot ausgestrahlt wird. Entsprechend stossen sie bei Werbekunden auf grosses Interesse. Besonders bei Spielen mit Schweizer Beteiligung ist das Interesse sehr hoch. Bei den Schweizer Vorrundenspielen sind sämtliche verfügbaren Hydration Breaks ausverkauft.»

Von 300 bis 180'250 Franken

Wer während eines Hydration Breaks einen Spot buchen will, muss aber tief in die Taschen greifen. Beim letzten Gruppenspiel zwischen der Schweiz und Kanada kostete der 30-Sekunden-Spot in der ersten Halbzeit 165'250 Franken und in der zweiten gar 180'250 Franken. Zum Vergleich: Einen 30-sekündigen Spot unmittelbar vor Anpfiff gabs für 110'250 Franken und wer in der Halbzeitpause Werbung schalten wollte, musste «nur» 98'250 Franken pro halber Minute hinblättern.

Es geht übrigens auch wesentlich billiger: Der Spot während des zweiten Hydration Breaks beim Spiel zwischen Tschechien und Mexiko in der Nacht auf Donnerstag war für schlappe 300 Franken zu haben.