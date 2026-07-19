Marc Cucurella hat gleich zwei Versprechen abgegeben, sollten die Spanier Weltmeister werden. Zum einen lässt er sich ein äusserst spezielles Tattoo stechen, zum anderen wird er aus der Nationalmannschaft zurücktreten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Marc Cucurella (27) steht mit Spanien im WM-Final gegen Argentinien

Verspricht Tattoo von Trainer Luis de la Fuente bei WM-Sieg

Tritt mit fast 28 Jahren aus Nationalmannschaft zurück, falls Spanien gewinnt

Cédric Heeb Redaktor Sport

Noch heute ist Marc Cucurella (27) für viele deutsche Fussball-Fans ein Feindbild. Rückblende: An der EM 2024 wehrt der Spanier in der 106. Minute des Viertelfinals einen Schuss von Jamal Musiala im Strafraum mit der Hand ab – einen Penalty gibt es nicht, auch der VAR greift nicht ein. Deutschland verliert das Spiel, Spanien wird später Europameister.

Für unsere grossen Nachbarn ist es ein Skandal, der bis heute nachhallt. Während der WM wird der Verteidiger in einem Artikel der «Bild» zum Beispiel als «Der Hand-Spanier» bezeichnet. Cucurella dürfte dies aktuell aber wenig interessieren, denn der Mann mit der Lockenmähne spielt ein starkes WM-Turnier, steht mit der Furia Roja im Final und kann ihr helfen, zum zweiten Mal den WM-Titel zu holen.

Spezielles Tattoo bei WM-Titel

Cucurella, der im Juni für etwas über 50 Millionen Franken vom FC Chelsea zu Real Madrid gewechselt ist, hat im Falle des Sieges über Argentinien gleich zwei Versprechen gemacht. Nummer eins: Wird Spanien Weltmeister, tätowiert sich der Linksfuss das Gesicht von Trainer Luis de la Fuente (65) auf seinen Körper.

Schon vor der WM hat er dieses Vorhaben angekündigt und damals den Bizeps als mögliche Stelle an seinem Körper genannt. Jetzt, da der WM-Titel in greifbare Nähe gerückt ist, will er keinen genauen Ort definieren. Zudem hat er angekündigt, sich de la Fuentes Ebenbild «klein» unter die Haut stechen zu lassen.

Rücktritt bei WM-Titel

Seine zweite Ankündigung, die er gegenüber dem spanischen TV-Sender Movistar+ gemacht hat: «Wenn ich die Weltmeisterschaft gewinne, trete ich aus der Nationalmannschaft zurück.» Die Partie gegen die Albiceleste wird seine 32. und womöglich letzte für die Furia Roja sein. Erstaunlich, wird Cucurella drei Tage nach dem Endspiel doch erst 28 Jahre alt.

Der Mann aus dem Küstendörfchen Alella in Katalonien mit knapp 10'000 Einwohnern erklärt: «Nach einem EM- und WM-Titel kannst du nur zurücktreten. Ich würde Luis de la Fuente am Montag sagen, dass er nicht mehr mit mir rechnen soll, wenn wir die WM gewinnen.»