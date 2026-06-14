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Sieben Junioren starben bei Brandtragödie
Fifa lädt Trauer-Klub Lutry an die WM ein

Fifa-Präsident Gianni Infantino empfängt vor dem WM-Spiel zwischen der Schweiz und Katar einen besonderen Gast: den Präsidenten des FC Lutry. Der Waadtländer Klub verlor bei der Brandtragödie von Crans-Montana sieben seiner Junioren.
Publiziert: 11:00 Uhr
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Fifa-Präsident Gianni Infantino (l.) empfängt Stéphane Bise, den Präsidenten des FC Lutry.
Foto: Instagram / gianni_infantino
Blick Sport

Vor dem Anpfiff des WM-Spiels zwischen der Schweiz und Katar empfängt die Fifa Stéphane Bise, den Präsidenten des FC Lutry. International dürfte sein Name kaum jemandem etwas sagen. In der Westschweiz steht er jedoch für eine der grössten Tragödien der letzten Monate: Sieben Nachwuchsspieler des Waadtländer Klubs Lutry kamen in der Silvesternacht beim Brand der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana ums Leben. Fünf weitere wurden schwer verletzt.

Insgesamt forderte das Feuer 40 Todesopfer, darunter 20 Minderjährige, die den Jahreswechsel feiern wollten. Die Schweiz ordnete daraufhin einen nationalen Trauertag an. Der FC Lutry verlor sieben seiner Junioren. Seitdem steht das Klubleben weitgehend still: Weisse Bänder schmücken den Zaun des Fussballplatzes, die traditionelle Revue wurde abgesagt, ein Schweigemarsch organisiert. Gleichzeitig wächst der Druck der Angehörigen, die Antworten und Gerechtigkeit verlangen.

Infantino gedenkt den Opfern

Auf Instagram erinnert Fifa-Präsident Gianni Infantino (56) an die Verantwortung des Weltverbands: «Während wir die inklusivste Weltmeisterschaft der Geschichte feiern, ist es wichtig, einen Moment innezuhalten und der Opfer der Tragödie von Crans-Montana sowie aller Betroffenen zu gedenken – darunter viele Menschen mit Bezug zum FC Lutry.»

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Der Walliser rückte dabei den Präsidenten des kleinen Schweizer Klubs ins Zentrum: «Stéphane Bise, den Präsidenten des FC Lutry, vor dem Spiel zwischen der Schweiz und Katar zu empfangen, hatte für uns eine ganz besondere Bedeutung. Der Fussball lehrt uns Menschlichkeit, und unsere Gedanken sind bei den Familien, Freunden und Angehörigen aller Menschen, die von dieser Katastrophe betroffen sind.»

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
Südafrika
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
0
1
2
Kanada
Kanada
1
0
1
3
Katar
Katar
1
0
1
4
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
1
1
3
2
Marokko
Marokko
1
0
1
3
Brasilien
Brasilien
1
0
1
4
Haiti
Haiti
1
-1
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
1
3
3
2
Australien
Australien
1
2
3
3
Türkei
Türkei
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
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0
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K.o.-Phase
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