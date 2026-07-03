Darum gehts
- Schweiz siegt 2:0 gegen Algerien im WM-Sechzehntelfinal am 3. Juli
- Experten tippten auf Schweizer Sieg, niemand traf das genaue Resultat
- Breel Embolo als Torschütze von mehreren richtig vorhergesagt
Vor dem souveränen 2:0-Erfolg der Schweizer Nati im Sechzehntelfinal gegen Algerien hat Blick bei Experten, unter anderem bei Nati-Rekordtorschütze Alex Frei und Nati-Verteidigerin Nadine Riesen, nach Tipps für den Ausgang des ersten Schweizer K.o.-Spiels gefragt. Was sich festhalten lässt: Die Experten haben geliefert! Ausnahmslos alle haben auf ein Schweizer Weiterkommen getippt. Das genaue Resultat hat indes niemand richtig getippt.
Gleich mehrere Tipperinnen und Tipper haben aber eine fast richtige Einschätzung abgegeben. So zum Beispiel Nati-Kickerin Meriame Terchoun, die auch algerische Wurzeln hat. Sie hat auf einen 2:1-Erfolg der Nati gesetzt, mit Toren von Breel Embolo und Johan Manzambi – die Anzahl der Schweizer Tore stimmt – und mit Embolo auch einer der Torschützen. Ex-Nati-Trainer Rolf Fringer setzte – wie Alex Frei – auf einen 1:0-Sieg der Schweiz, als einzigen Torschützen nannte Fringer: «Breel Embolo.»
Bei der ehemaligen Eishockey- und Fussballspielerin Kathrin Lehmann hat die Tordifferenz gepasst. Die 46-Jährige hat auf einen 3:1-Triumph der Schweiz gehofft. Auch sie hat mit einem Embolo-Tor gerechnet – Akanji und Freuler sind zwar nicht wie vorhergesagt erfolgreich gewesen, haben aber ihren Job tadellos erledigt.
Übrigens: Auch die Blick-Crew vor Ort hat Tipps abgegeben. Fussball-Reporter Lucas Werder hat auf einen 1:0-Sieg der Algerier getippt, aber nachgeschoben: «Ich habe bis jetzt jedes Nati-Spiel falsch getippt und hoffe, dass es dabei bleibt.» Es ist dabei geblieben – zur grossen Freude aller Nati-Fans!
- Hautnah dabei: Fünf Blick-Reporter und Ex-Nati-Star Blerim Dzemaili berichten direkt aus Übersee.
- Alle 104 Spiele live: Wir tickern rund um die Uhr. Mit dem kostenlosen Blick-Login und «Follow My Team» landet jedes Tor sofort auf deinem Sperrbildschirm.
- Podcast «FORZA!»: Videoanalyse aus Übersee und aus dem Studio Zürich.
- Interaktiv mitspielen: Tippe gegen unsere Experten, und stelle mit dem Coach-Tool deine eigene Nati-Elf auf.
- Exklusive WM-Deals: Hol dir Blick+ für nur CHF 5 Franken.
-
Fanschal-Gewinnspiel: Kommentiere direkt unter diesem WM-Artikel und nimm automatisch teil. Die besten Kommentare kommen ins Voting – der Sieger wird zum Fanschal.
- Hautnah dabei: Fünf Blick-Reporter und Ex-Nati-Star Blerim Dzemaili berichten direkt aus Übersee.
- Alle 104 Spiele live: Wir tickern rund um die Uhr. Mit dem kostenlosen Blick-Login und «Follow My Team» landet jedes Tor sofort auf deinem Sperrbildschirm.
- Podcast «FORZA!»: Videoanalyse aus Übersee und aus dem Studio Zürich.
- Interaktiv mitspielen: Tippe gegen unsere Experten, und stelle mit dem Coach-Tool deine eigene Nati-Elf auf.
- Exklusive WM-Deals: Hol dir Blick+ für nur CHF 5 Franken.
-
Fanschal-Gewinnspiel: Kommentiere direkt unter diesem WM-Artikel und nimm automatisch teil. Die besten Kommentare kommen ins Voting – der Sieger wird zum Fanschal.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
3
-4
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
3
3
7
3
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
3
-6
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
3
4
6
2
Australien
3
0
4
3
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
3
-2
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
3
6
7
2
Japan
3
4
5
3
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
3
-10
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
3
2
5
3
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
3
-6
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
3
-4
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
3
0
4
3
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
3
-5
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
3
-9
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
3
4
7
2
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
3
0
4
4
Panama
3
-4
0