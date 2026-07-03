Die Nati hat gegen Algerien geliefert! Dank des 2:0-Erfolgs steht die Schweiz im Achtelfinal. Vor der Partie hat Blick bei Experten nach einer Resultatprognose gefragt. Und siehe da: Auch sie haben einen guten Job gemacht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweiz siegt 2:0 gegen Algerien im WM-Sechzehntelfinal am 3. Juli

Experten tippten auf Schweizer Sieg, niemand traf das genaue Resultat

Breel Embolo als Torschütze von mehreren richtig vorhergesagt

Andri Bäggli Redaktor Sport

Vor dem souveränen 2:0-Erfolg der Schweizer Nati im Sechzehntelfinal gegen Algerien hat Blick bei Experten, unter anderem bei Nati-Rekordtorschütze Alex Frei und Nati-Verteidigerin Nadine Riesen, nach Tipps für den Ausgang des ersten Schweizer K.o.-Spiels gefragt. Was sich festhalten lässt: Die Experten haben geliefert! Ausnahmslos alle haben auf ein Schweizer Weiterkommen getippt. Das genaue Resultat hat indes niemand richtig getippt.

Gleich mehrere Tipperinnen und Tipper haben aber eine fast richtige Einschätzung abgegeben. So zum Beispiel Nati-Kickerin Meriame Terchoun, die auch algerische Wurzeln hat. Sie hat auf einen 2:1-Erfolg der Nati gesetzt, mit Toren von Breel Embolo und Johan Manzambi – die Anzahl der Schweizer Tore stimmt – und mit Embolo auch einer der Torschützen. Ex-Nati-Trainer Rolf Fringer setzte – wie Alex Frei – auf einen 1:0-Sieg der Schweiz, als einzigen Torschützen nannte Fringer: «Breel Embolo.»

Bei der ehemaligen Eishockey- und Fussballspielerin Kathrin Lehmann hat die Tordifferenz gepasst. Die 46-Jährige hat auf einen 3:1-Triumph der Schweiz gehofft. Auch sie hat mit einem Embolo-Tor gerechnet – Akanji und Freuler sind zwar nicht wie vorhergesagt erfolgreich gewesen, haben aber ihren Job tadellos erledigt.

Übrigens: Auch die Blick-Crew vor Ort hat Tipps abgegeben. Fussball-Reporter Lucas Werder hat auf einen 1:0-Sieg der Algerier getippt, aber nachgeschoben: «Ich habe bis jetzt jedes Nati-Spiel falsch getippt und hoffe, dass es dabei bleibt.» Es ist dabei geblieben – zur grossen Freude aller Nati-Fans!