DE
FR
Abonnieren

Schweiz steht im Achtelfinal
Welche Experten den Schweiz-Sieg richtig vorhergesagt haben

Die Nati hat gegen Algerien geliefert! Dank des 2:0-Erfolgs steht die Schweiz im Achtelfinal. Vor der Partie hat Blick bei Experten nach einer Resultatprognose gefragt. Und siehe da: Auch sie haben einen guten Job gemacht.
Publiziert: 11:33 Uhr
|
Aktualisiert: vor 56 Minuten
Kommentieren
1/8
Fast alle Experten lagen richtig und haben Breel Embolo als Torschützen getippt.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Schweiz siegt 2:0 gegen Algerien im WM-Sechzehntelfinal am 3. Juli
  • Experten tippten auf Schweizer Sieg, niemand traf das genaue Resultat
  • Breel Embolo als Torschütze von mehreren richtig vorhergesagt
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktor Sport

Vor dem souveränen 2:0-Erfolg der Schweizer Nati im Sechzehntelfinal gegen Algerien hat Blick bei Experten, unter anderem bei Nati-Rekordtorschütze Alex Frei und Nati-Verteidigerin Nadine Riesen, nach Tipps für den Ausgang des ersten Schweizer K.o.-Spiels gefragt. Was sich festhalten lässt: Die Experten haben geliefert! Ausnahmslos alle haben auf ein Schweizer Weiterkommen getippt. Das genaue Resultat hat indes niemand richtig getippt.

Gleich mehrere Tipperinnen und Tipper haben aber eine fast richtige Einschätzung abgegeben. So zum Beispiel Nati-Kickerin Meriame Terchoun, die auch algerische Wurzeln hat. Sie hat auf einen 2:1-Erfolg der Nati gesetzt, mit Toren von Breel Embolo und Johan Manzambi – die Anzahl der Schweizer Tore stimmt – und mit Embolo auch einer der Torschützen. Ex-Nati-Trainer Rolf Fringer setzte – wie Alex Frei – auf einen 1:0-Sieg der Schweiz, als einzigen Torschützen nannte Fringer: «Breel Embolo.»

Bei der ehemaligen Eishockey- und Fussballspielerin Kathrin Lehmann hat die Tordifferenz gepasst. Die 46-Jährige hat auf einen 3:1-Triumph der Schweiz gehofft. Auch sie hat mit einem Embolo-Tor gerechnet – Akanji und Freuler sind zwar nicht wie vorhergesagt erfolgreich gewesen, haben aber ihren Job tadellos erledigt.

Übrigens: Auch die Blick-Crew vor Ort hat Tipps abgegeben. Fussball-Reporter Lucas Werder hat auf einen 1:0-Sieg der Algerier getippt, aber nachgeschoben: «Ich habe bis jetzt jedes Nati-Spiel falsch getippt und hoffe, dass es dabei bleibt.» Es ist dabei geblieben – zur grossen Freude aller Nati-Fans!

Logg dich ein für den XXL-WM-Service!
Hier gibts alle Infos im Detail.
WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
WM 2026
WM 2026
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        WM 2026
        WM 2026
        Schweiz
        Schweiz