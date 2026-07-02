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Ex-Nati-Star bis TV-Legende
Das tippen Experten fürs Algerien-Spiel

Jetzt gilts ernst. Um fünf Uhr Schweizer Zeit trifft die Schweiz im WM-Sechzehntelfinal auf Algerien. Gewinnt die Nati? Und wer schiesst die Tore? Blick hat bei Experten nachgefragt – von der TV-Legende bis zur Nati-Spielerin.
Publiziert: 20:07 Uhr
|
Aktualisiert: 20:09 Uhr
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Jubeln die Schweizer Fans auch gegen Algerien? Experten tippen den Sechzehntelfinal.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Schweizer Experten tippen beim Ergebnis des WM-Sechzehntelfinals gegen Algerien unterschiedlich
  • Die Meinungen reichen vom 1:0 bis zum 3:2 nach Verlängerung oder Elfmeterschiessen
  • Blick-Reporter Lucas Werder tippt als Einziger auf eine 0:1-Niederlage
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Björn LindroosRedaktor Sport

Alex Frei

Als aktiver Spieler blieb Alex Frei (46) ein Sieg in einem K.o.-Spiel verwehrt. Gegen Algerien rechnet der Nati-Rekordtorschütze Frei mit einer knappen Partie, ist aber optimistisch: «1:0 für die Schweiz. Vargas schiesst uns relativ früh im Spiel zum Sieg.»

Foto: Toto Marti

Beni Thurnheer

Kommentatorlegende Beni Thurnheer (76) sieht dies anders. Er rechnet mit einem deutlichen Sieg: «3:0 für die Schweiz. Akanji macht ein Tor nach einem Eckball. Manzambi schiesst sich in der Torschützenliste nach vorn, und Xhaka verwandelt noch einen Elfmeter. Hoffentlich kommt es so!»

Foto: Toto Marti
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Nadine Riesen

In der Frauen-Nati beackert Nadine Riesen (26) die Aussenbahn. Ihren männlichen Kollegen sagt sie einen Krimi voraus: «Nach 90 Minuten steht es 2:2. Dann geht es in die Verlängerung, und wir gewinnen nach 120 Minuten 3:2. Manzambi und Xhaka machen je ein Tor. Und dann hoffe ich, dass Okafor heute endlich spielt und direkt trifft.» Das Spiel werde sie «noch im Halbschlaf schauen.»

Foto: Toto Marti

Meriame Terchoun

Für Meriame Terchoun (30) wird die Begegnung «sehr, sehr speziell». Denn ihr Vater stammt aus Algerien. «Der Match ist natürlich ein grosses Thema in der Familie. Mein Bruder wird im Stadion in Kanada live vor Ort sein.» Die 46-fache Schweizer Nationalspielerin glaubt an einen helvetischen 2:1-Erfolg mit den Torschützen Breel Embolo und Johan Manzambi, hält jedoch fest: «Aber wir würden uns natürlich auch freuen, wenn Algerien gewinnt.»

Foto: TOTO MARTI

Giorgio Contini

Wenn einer diese Nati kennt, dann er: Giorgio Contini (52) war an der EM in Deutschland vor zwei Jahren noch Co-Trainer von Murat Yakin. «Wir gewinnen 3:1», sagt er. Die Torschützen? «Embolo, Manzambi und Akanji nach einem Standard.»

Foto: Toto Marti

Kathrin Lehmann

Als Sportlerin stand Kathrin Lehmann (46) auf dem Eis und dem Rasen. Heute ist auch sie Nati-Fan: «Die Schweiz gewinnt 3:1. Akanji trifft per Kopf, und dann treffen noch Freuler und Embolo.»

Foto: Toto Marti

Rolf Fringer

In den 90er-Jahren stand Rolf Fringer (69) einst selbst an der Seitenlinie der Schweizer Nati. Gegen Algerien tippt er die Schweiz zu einem 1:0-Sieg. Einziger Torschütze der Schweiz? «Breel Embolo!»

Foto: Benjamin Soland

Claudio Sulser

49 Spiele absolvierte Claudio Sulser (70) einst für die Schweizer Nati. Gegen Algerien erwartet er ein ausgeglichenes Spiel mit besserem Ende für die Schweiz: «Das Spiel geht mit einem 1:1 in die Verlängerung. Unser Tor schiesst Freuler. Dann geht es ins Elfmeterschiessen, und dort gewinnt die Schweiz.»

Foto: Sven Thomann

Raimondo Ponte

Der ehemalige Trainer und Spieler Raimondo Ponte (71) glaubt ebenfalls an die Nati: «Wir gewinnen 2:1. Die Tore schiessen Embolo und Manzambi.»

Foto: Toto Marti

So tippt Blick

Die Blick-Crew ist in Kanada hautnah bei der Nati dabei. Und so tippen Fussballchef Tobias Wedermann, der stv. Fussballchef Christian Finkbeiner und Reporter Lucas Werder:

Tobias Wedermann: «3:1 für die Schweiz. Die Nati ist Favorit – und genau so muss sie auftreten. Nicht abwartend, nicht vorsichtig, nicht mit angezogener Handbremse. Sondern mit Brust raus, klarer Haltung und dem unbedingten Willen, diesen Achtelfinal zu erzwingen.

In der Nacht auf Freitag geht es nicht nur um Taktik, Qualität oder Namen. Es geht darum, wer bereit ist, das Herz auf dem Platz zu lassen. Wer Geschichte schreiben will, darf gegen Algerien nicht zittern. Er muss liefern.

Diese Schweizer Mannschaft spricht seit Wochen von grossen Zielen. Von der besten WM aller Zeiten. Von einem neuen Kapitel. Jetzt müssen den Worten Taten folgen. Algerien ist gefährlich, unangenehm, emotional. Aber wenn die Nati wirklich dorthin will, wo sie hinwill, dann muss sie dieses Spiel gewinnen.»

Foto: RMS

Lucas Werder: «0:1 für Algerien. Das wird eine enge Kiste. Algeriens Maza und Mahrez sind immer für einen Geniestreich gut. Aber ich habe bis jetzt jedes Nati-Spiel falsch getippt und hoffe, dass es dabei bleibt.»

Foto: RMS

Christian Finkbeiner: «Die Nati gewinnt 2:1 nach Verlängerung. Vladimir Petkovic weiss, wie er der Nati wehtun kann, schliesslich kennt er die Schweizer Schlüsselspieler aus dem Effeff. Doch Granit Xhaka und Co. halten dagegen. Letztlich setzt sich die grössere Erfahrung und Breite des Kaders durch. Noah Okafor schiesst die Nati in der 117. Minute zum Sieg. Ausgerechnet er, der in der Vorrunde noch keine Minute gespielt hat.»

Foto: RMS
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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0:0
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
0:0
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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Algerien
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WM 2026
WM 2026
Schweiz
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