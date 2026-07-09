Von ursprünglich 48 Nationen sind bloss acht übrig, darunter die Schweiz, die kommenden Sonntagmorgen um 3 Uhr auf Argentinien um Superstar Lionel Messi trifft. Die argentinische Nummer 10 hat der Welt an diesem Turnier in eindrücklicher Art und Weise gezeigt, dass sie auch im hohen Fussballeralter von 39 Jahren nach wie vor über einen ganz feinen linken Fuss verfügt. Und dieser bescherte der Albiceleste bereits acht Tore in fünf Spielen, womit Messi der treffsicherste Spieler des Turniers ist.
Doch die Konkurrenz schläft nicht. Vor den Viertelfinals liegen Erling Haaland und Kylian Mbappé mit je sieben Vollerfolgen nur einen Treffer dahinter und auch Harry Kane konnte sich bereits sechsmal als Torschütze feiern lassen. Wer holt sich den prestigeträchtigen Goldenen WM-Schuh?
Die Torschützenliste der WM 2026
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
3
-4
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
3
3
7
3
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
3
-6
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
3
4
6
2
Australien
3
0
4
3
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
3
-2
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
3
6
7
2
Japan
3
4
5
3
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
3
-10
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
3
2
5
3
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
3
-6
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
3
-4
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
3
0
4
3
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
3
-5
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
3
-9
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
3
4
7
2
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
3
0
4
4
Panama
3
-4
0