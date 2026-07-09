DE
FR
Abonnieren

Noch führt Messi
Rennen um WM-Torschützenkönig geht in heisse Phase

Bis zum WM-Finale vom 19. Juli verbleiben für die Viertelfinalisten noch maximal drei Partien. Oder aus Sicht der Stürmer-Stars mindestens 270 Minuten, in denen sich Chancen auf weitere Treffer bieten. Wer sichert sich die Auszeichnung als Torschützenkönig?
Publiziert: 14:00 Uhr
|
Aktualisiert: vor 40 Minuten
Kommentieren
1/5
Vor den Viertelfinals führt Messi in der Torschützenliste der WM mit acht Treffern.
Foto: VCG via Getty Images
Alexander_Hornstein_SEO Specialist_RMS.png
Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Von ursprünglich 48 Nationen sind bloss acht übrig, darunter die Schweiz, die kommenden Sonntagmorgen um 3 Uhr auf Argentinien um Superstar Lionel Messi trifft. Die argentinische Nummer 10 hat der Welt an diesem Turnier in eindrücklicher Art und Weise gezeigt, dass sie auch im hohen Fussballeralter von 39 Jahren nach wie vor über einen ganz feinen linken Fuss verfügt. Und dieser bescherte der Albiceleste bereits acht Tore in fünf Spielen, womit Messi der treffsicherste Spieler des Turniers ist.

Doch die Konkurrenz schläft nicht. Vor den Viertelfinals liegen Erling Haaland und Kylian Mbappé mit je sieben Vollerfolgen nur einen Treffer dahinter und auch Harry Kane konnte sich bereits sechsmal als Torschütze feiern lassen. Wer holt sich den prestigeträchtigen Goldenen WM-Schuh?

Die Torschützenliste der WM 2026

Logg dich ein für den XXL-WM-Service!
Hier gibts alle Infos im Detail.
WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
WM 2026
WM 2026
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        WM 2026
        WM 2026