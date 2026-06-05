Anstatt in einer Reihe werden sich die Fussball-Stars bei der WM für die Nationalhymnen im Kreis aufstellen. Das ist aber nicht die einzige Änderung in der Zeremonie vor Anpfiff.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bei den Nationalhymnen werden die Spieler im Kreis stehen

Auch die Einwechselspieler werden für die Zeremonie auf dem Platz stehen

Im Verlauf des Turniers wird der Ablauf noch durch Pyrotechnik erweitert

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Nationalhymnen vor Fussball-Länderspielen gaben in der Vergangenheit immer mal wieder zu reden. Auch kurz vor der WM rückt das Thema wieder in den Fokus. Doch dieses Mal geht es nicht darum, welche Spieler mitsingen und welche nicht (zum Glück). Wie die Fifa eine Woche vor dem Auftaktspiel bekannt gibt, gibt es an der WM eine regelrechte Revolution im Ablauf.

Bis anhin reihten sich die beiden Mannschaften auf einer Linie auf, zuerst lief die Hymne der Gäste und dann des Heimteams, die Trainer und Ersatzspieler standen vor der Bank. Neu dürfen die Auswechselspieler für den Gänsehautmoment auch auf den Platz. Und nicht nur das: anstelle von Reih und Glied stellen sich die 26 Spieler der beiden Nationen rund um den Mittelkreis auf.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Doch damit nicht genug. Die Fifa pimpt die Show vor Anpfiff noch weiter auf. «Die Zeremonie vor der Partie wird durch eine Reihe zusätzlicher visueller Elemente bereichert, darunter ein Banner im Mittelkreis, kleine Nationalflaggen sowie das charakteristische Fifa-Logo auf dem Spielfeld», heisst es vonseiten des Weltverbands.

Pyrotechnik beim Einlaufen

Im Verlauf des Turniers werden die feierlichen Handlungen noch weiter ausgebaut. Die Zeremonie soll «um zusätzliche Elemente wie farbigen Rauch oder Pyrotechnik erweitert» werden. Nach der Hymne müssen die Ersatzspieler den Platz dann aber schleunigst verlassen. Denn Handshake und Mannschaftsfoto finden nur mit der Startelf statt.

Das Turnier in Mexiko, Kanada und den USA beginnt am kommenden Donnerstag mit dem Eröffnungsspiel zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika in Mexiko-Stadt. Die Schweizer Nati greift am 13. Juni mit dem Duell gegen Katar ins WM-Geschehen ein.