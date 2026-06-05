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Nicht mehr in Reih und Glied
Nationalhymnen-Revolution bei der WM

Anstatt in einer Reihe werden sich die Fussball-Stars bei der WM für die Nationalhymnen im Kreis aufstellen. Das ist aber nicht die einzige Änderung in der Zeremonie vor Anpfiff.
Publiziert: 08:42 Uhr
|
Aktualisiert: vor 47 Minuten
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Diese Bilder kennt jeder Fussball-Fan.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Bei den Nationalhymnen werden die Spieler im Kreis stehen
  • Auch die Einwechselspieler werden für die Zeremonie auf dem Platz stehen
  • Im Verlauf des Turniers wird der Ablauf noch durch Pyrotechnik erweitert
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Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

Nationalhymnen vor Fussball-Länderspielen gaben in der Vergangenheit immer mal wieder zu reden. Auch kurz vor der WM rückt das Thema wieder in den Fokus. Doch dieses Mal geht es nicht darum, welche Spieler mitsingen und welche nicht (zum Glück). Wie die Fifa eine Woche vor dem Auftaktspiel bekannt gibt, gibt es an der WM eine regelrechte Revolution im Ablauf.

Bis anhin reihten sich die beiden Mannschaften auf einer Linie auf, zuerst lief die Hymne der Gäste und dann des Heimteams, die Trainer und Ersatzspieler standen vor der Bank. Neu dürfen die Auswechselspieler für den Gänsehautmoment auch auf den Platz. Und nicht nur das: anstelle von Reih und Glied stellen sich die 26 Spieler der beiden Nationen rund um den Mittelkreis auf. 

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Doch damit nicht genug. Die Fifa pimpt die Show vor Anpfiff noch weiter auf. «Die Zeremonie vor der Partie wird durch eine Reihe zusätzlicher visueller Elemente bereichert, darunter ein Banner im Mittelkreis, kleine Nationalflaggen sowie das charakteristische Fifa-Logo auf dem Spielfeld», heisst es vonseiten des Weltverbands.

Pyrotechnik beim Einlaufen

Im Verlauf des Turniers werden die feierlichen Handlungen noch weiter ausgebaut. Die Zeremonie soll «um zusätzliche Elemente wie farbigen Rauch oder Pyrotechnik erweitert» werden. Nach der Hymne müssen die Ersatzspieler den Platz dann aber schleunigst verlassen. Denn Handshake und Mannschaftsfoto finden nur mit der Startelf statt. 

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Das Turnier in Mexiko, Kanada und den USA beginnt am kommenden Donnerstag mit dem Eröffnungsspiel zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika in Mexiko-Stadt. Die Schweizer Nati greift am 13. Juni mit dem Duell gegen Katar ins WM-Geschehen ein.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
Tschechien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
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