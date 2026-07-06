Neymar gibt Rücktritt

Brasilien befindet sich im Schockzustand. Die Nationalmannschaft ist im Achtelfinal an Norwegen gescheitert. Während sich Superstar Neymar von der internationalen Bühne verabschiedet hat, haben die brasilianischen Medien den Sündenbock gefunden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Brasilien scheitert im WM-Achtelfinal gegen Norwegen

Ex-Spieler kritisiert Trainer Ancelotti für Taktik und Elfmeter-Entscheidungen

Neymar beendet Karriere in Nationalmannschaft nach 130 Spielen in 16 Jahren

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Keine andere Nation hat die Weltmeisterschaft so oft gewonnen wie Brasilien. Das wird auch bis zum nächsten Turnier in vier Jahren so bleiben. Denn die Verfolger mit jeweils vier Titeln heissen Deutschland und Italien. Das ist für den südamerikanischen Fussballgiganten wohl nur ein kleiner Trost – wenn überhaupt. Die Enttäuschung über das Achtelfinal-Aus gegen Norwegen überwiegt.

«Tschüss, sechster Titel», titelt die brasilianische Zeitung «Folha de São Paulo» und ergänzt: «Die Norweger rudern, triumphieren und lassen Brasilien bei der Weltmeisterschaft am Strand zurück.» Das Newsportal UOL schreibt: «Der Traum ist ausgeträumt».

Hätte Neymar in die Startelf gehört?

Brasiliens Ex-Nati-Spieler Felipe Melo (43) sieht die Schuld beim Trainer und sagt nach dem Spiel in einer Sendung bei Sport TV: «Ich verstehe, dass der Trainer seine Überzeugungen hat, aber ich würde Neymar in die Startelf stellen. Neymar hätte den ersten Elfmeter verwandeln können, und das Spiel wäre ganz anders verlaufen.»

Während Melo die Meinung vertritt, dass Neymar in die Startelf gehört hätte, schreibt die brasilianische Newsplattform UOL: «Ancelotti hat in einem entscheidenden Spiel versagt. Mit der letzten Auswechslung, bei der er den Flügelspielern Endrick und Neymar den Vorzug gab, um den Forderungen der Fans nachzukommen, hat er die Mannschaft zerstört. Nicht Neymar starb in Ancelottis Armen, sondern Ancelotti starb in Neymars Armen.»

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Start und Ende in New Jersey

Ob Neymar in der Startelf einen anderen Ausgang bedeutet hätte, bleibt offen. Klar ist: Das gelbe Trikot wird er sich nicht mehr überziehen. Unter Tränen verkündet der 130-fache Nationalspieler nach der Partie: «Ich habe es versucht, ich habe es wirklich versucht. Jetzt ist es zu Ende. Hier habe ich es begonnen, hier habe ich aufgehört.»

Im Metlife-Stadium fing 2010 alles an. 16 Jahre, 130 Spiele und 80 Tore später endet Neymars Nati-Karriere nach dem Norwegen-Schock genau am selben Ort. Ein hitziges Wortgefecht mit dem skandinavischen Keeper Örjan Nyland (35) nach dem verwandelten Elfmeter lässt sich Neymar zum Abschluss nicht nehmen.

Hat Ancelotti das WM-Aus verschuldet?

Der Seleção-Trainer wird nicht nur in Bezug auf die Neymar-Thematik kritisiert. Die Entscheidung, Bruno Guimarães (28) den ersten Elfmeter schiessen zu lassen, sorgt für Unverständnis. Vinícius Júnior antwortet auf die Frage, weshalb er den Strafstoss nicht getreten hatte, mit: «Der Trainer entscheidet im Voraus, wer den Elfmeter schiesst. Er hat sich für Bruno entschieden», sagt der Real-Star nach dem Spiel.

Ancelotti bestätigt und verteidigt seinen Entscheid mit einer Statistik, die die Mannschaft seit einem Jahr führt. Demnach gehöre Guimarães zu Brasiliens besten Elfmeterschützen. UOL hegt Zweifel an dieser Statistik und schreibt: «Guimaraes trat in seiner gesamten Karriere nur dreimal zum Elfmeter an, bevor er bei der WM einen verschoss.» Ob Ancelotti in vier Jahren wieder an Brasiliens Seitenlinie steht, bleibt offen. Klar ist: Mit Neymars Abgang und dem möglichen Abschied von weiteren Spielern wie beispielsweise Casemiro (34) bricht eine neue Ära im brasilianischen Fussball an.