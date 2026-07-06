Am Boden zerstört, Tränen im Gesicht und allein auf dem Rasen: Brasiliens Superstar Neymar (34) beendet nach dem bitteren WM-Aus gegen Norwegen seine Nationalmannschaftskarriere. Kurz blitzte noch einmal seine Klasse auf.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Neymar (34) beendet nach WM-Aus gegen Norwegen emotional seine Karriere

Penalty-Tor in der 100. Minute war sein 80. und letztes für Brasilien

Machte mit norwegischem Keeper noch Mätzchen vor Elfmeter

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Am Boden zerstört, allein auf dem Rasen und Tränen im Gesicht: «Ich höre hier auf», sagte Brasiliens Superstar Neymar (34) nach dem Norwegen-Schock (1:2). Mit einem Doppelpack zerschlug Erling Haaland (25) die Träume der Seleção so früh wie seit 36 Jahren nicht mehr an einer WM. Und schickte einen der ganz Grossen in den Ruhestand.

Es war seine letzte Chance gewesen, eine Weltmeisterschaft zu gewinnen. Als er sich nach Spielende in Tränen aufgelöst endlich wieder aufgerafft hatte, sagte Neymar in die Mikrofone: «Ich habe es versucht, ich habe es versucht. Jetzt ist es vorbei. Ich habe hier angefangen und ich höre hier auf.»

Kämpfte sich zurück

Nach einer schweren Verletzung im Oktober 2023 war er mehr als ein Jahr lang ausgefallen, kämpfte sich auf den Platz zurück und wurde 2025 wieder fürs Nationalteam nominiert. Für seine letzte Partie im gelb-blauen Trikot kam er die letzte Viertelstunde als Joker auf den Rasen.

Sein Penalty in der 100. Minute gegen Norwegen brachte Brasilien für wenige Sekunden ins Spiel zurück – und kurz blitzte die Klasse der Nummer 10 wieder auf, die für eine ganze Generation brasilianischen Fussballs steht.

Norwegen-Keeper geneckt

Lippenleser wollen die Worte entschlüsselt haben, die Neymar vor dem Penalty noch dem norwegischen Keeper zurief. Neymar forderte Goalie Örjan Nyland auf, die Seite für den Elfmeter auszuwählen. Neymar versenkte cool, jubelte und verhöhnte Nyland. Die Freude währte nur ganz kurz.

Es war das 80. Tor des Ausnahmetalents für Brasilien, und wohl auch sein bitterstes. Als Rekordtorschütze der Seleção hat er seine Dominanz noch ausgebaut – doch jetzt ist Schluss.