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Brasilien-Legende Neymar am Boden zerstört
«Ich höre hier auf»

Am Boden zerstört, Tränen im Gesicht und allein auf dem Rasen: Brasiliens Superstar Neymar (34) beendet nach dem bitteren WM-Aus gegen Norwegen seine Nationalmannschaftskarriere. Kurz blitzte noch einmal seine Klasse auf.
Publiziert: vor 15 Minuten
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Neymar: Schlusspfiff und allein auf dem Rasen.
Foto: Anadolu via Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Neymar (34) beendet nach WM-Aus gegen Norwegen emotional seine Karriere
  • Penalty-Tor in der 100. Minute war sein 80. und letztes für Brasilien
  • Machte mit norwegischem Keeper noch Mätzchen vor Elfmeter
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Daniel KestenholzRedaktor Nachtdienst

Am Boden zerstört, allein auf dem Rasen und Tränen im Gesicht: «Ich höre hier auf», sagte Brasiliens Superstar Neymar (34) nach dem Norwegen-Schock (1:2). Mit einem Doppelpack zerschlug Erling Haaland (25) die Träume der Seleção so früh wie seit 36 Jahren nicht mehr an einer WM. Und schickte einen der ganz Grossen in den Ruhestand.

Es war seine letzte Chance gewesen, eine Weltmeisterschaft zu gewinnen. Als er sich nach Spielende in Tränen aufgelöst endlich wieder aufgerafft hatte, sagte Neymar in die Mikrofone: «Ich habe es versucht, ich habe es versucht. Jetzt ist es vorbei. Ich habe hier angefangen und ich höre hier auf.»

Kämpfte sich zurück

Nach einer schweren Verletzung im Oktober 2023 war er mehr als ein Jahr lang ausgefallen, kämpfte sich auf den Platz zurück und wurde 2025 wieder fürs Nationalteam nominiert. Für seine letzte Partie im gelb-blauen Trikot kam er die letzte Viertelstunde als Joker auf den Rasen.

Sein Penalty in der 100. Minute gegen Norwegen brachte Brasilien für wenige Sekunden ins Spiel zurück – und kurz blitzte die Klasse der Nummer 10 wieder auf, die für eine ganze Generation brasilianischen Fussballs steht.

Norwegen-Keeper geneckt

Lippenleser wollen die Worte entschlüsselt haben, die Neymar vor dem Penalty noch dem norwegischen Keeper zurief. Neymar forderte Goalie Örjan Nyland auf, die Seite für den Elfmeter auszuwählen. Neymar versenkte cool, jubelte und verhöhnte Nyland. Die Freude währte nur ganz kurz.

Es war das 80. Tor des Ausnahmetalents für Brasilien, und wohl auch sein bitterstes. Als Rekordtorschütze der Seleção hat er seine Dominanz noch ausgebaut – doch jetzt ist Schluss.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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