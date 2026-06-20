Die PK ist zu Ende
Luca Jaquez verabschiedet sich. Wir auch. Das wars mit der Nati-PK vom heutigen Samstag.
«Es sind alles Superjungs»
Über die gestandenen Abwehrkräfte Ricardo Rodriguez, Manuel Akanji und Nico Elvedi sagt Jaquez: «Wir sind täglich im Austausch. Es sind alles Superjungs. Man ist sich nicht zu schade, um mal etwas nachzufragen oder sich Tipps zu holen.»
«Gruppensieg hat Priorität»
Die Fragen aller Fragen: Was solls denn sein: Rang zwei, mit dem man in der ersten Runde der K.-o.-Phase dann mit Los Angeles einen kurzen Anreiseweg hat und auch schon den Gegner kennt? Oder der Gruppensieg, bei dem der Gegner unklar ist und man lange auf das Spiel warten müsste? «Der Gruppensieg hat Priorität», stellt Jaquez klar.
«Ein wundervolles Erlebnis»
Für Jaquez ist es die erste WM. «Es ist ein wundervolles Erlebnis. Die Trainings sind toll. Das ganze Hotel, die ganze Anlage – alles top», schwärmt der 23-Jährige. «Das macht extrem viel Spass. Das motiviert uns, noch möglichst lange im Turnier zu bleiben.»
«Höre vor dem Match Musik»
Jaquez wird nach seiner Spieltagsroutine befragt: «Man muss immer bereit sein. Die Einwechslung gegen Bosnien kam kurzfristig. Ich konnte aber problemlos die Spannung aufbauen. Vor dem Match höre ich jeweils Musik.»
«Zeit mit der Familie genossen»
«Ich habe die Zeit mit der Familie zuletzt sehr genossen. Diese Momente sind wichtig», sagt Jaquez. Unter anderem ist seine Freundin Anastasia mit in die USA gereist.
Jaquez über sein Nati-Debüt
Jaquez, ein Innenverteidiger, wird auf sein Nati-Debüt gegen Schweden im Oktober auf ungewohnter Position angesprochen: «Ob man vielleicht mal rechts oder links spielt, das sollte keine Rolle spielen.»
«Viele feuern mich an»
«Viele feuern mich auch aus der Dominikanischen Republik an», erklärt der Doppelbürger. Auch Nati-Teamkollege Rubén Vargas hat Wurzeln in der Dominikanischen Republik.
«Wollen auf jeden Fall Gruppensieg»
«Wir wollen auf jeden Fall den Gruppensieg. Darauf werden wir uns vorbereiten.» Ist es von der Einstellung her ein Problem, dass die Nati eigentlich fast sicher schon weiter ist? Jaquez: «Nein. Wir gehen dieses Spiel mit höchster Professionalität an.»
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
2
-2
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
2
-6
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
2
1
4
3
Schottland
2
0
3
4
Haiti
2
-4
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
2
5
6
2
Australien
2
0
3
3
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
2
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
1
6
3
2
Elfenbeinküste
1
1
3
3
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
1
-6
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
2:0
2
2
4
2
Schweden
0:2
2
2
3
3
Japan
1
0
1
4
Tunesien
1
-4
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
1
0
1
3
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
1
0
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Uruguay
1
0
1
2
Saudi Arabien
1
0
1
3
Spanien
1
0
1
4
Kap Verde
1
0
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
1
-2
0
4
Irak
1
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
1
3
3
2
Österreich
1
2
3
3
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
1
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
1
-2
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
1
2
3
2
Ghana
1
1
3
3
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
1
-2
0