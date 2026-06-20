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Nati-Verteidiger Jaquez zu WM-Debüt
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«Alles sehr hektisch»:Nati-Verteidiger Jaquez zu WM-Debüt

«Wir wollen den Gruppensieg»
Nati-Verteidiger Jaquez ist fest entschlossen

Luca Jaquez (23) hat am vergangenen Donnerstag gegen Bosnien und Herzegowina beim 4:1-Sieg der Schweiz seine ersten WM-Minuten auf dem Rasen erlebt. Jetzt will er gegen Kanada den Gruppensieg holen.
Publiziert: vor 51 Minuten
|
Aktualisiert: vor 18 Minuten
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk
vor 17 Minuten

Die PK ist zu Ende

Luca Jaquez verabschiedet sich. Wir auch. Das wars mit der Nati-PK vom heutigen Samstag.

vor 18 Minuten

«Es sind alles Superjungs»

Über die gestandenen Abwehrkräfte Ricardo Rodriguez, Manuel Akanji und Nico Elvedi sagt Jaquez: «Wir sind täglich im Austausch. Es sind alles Superjungs. Man ist sich nicht zu schade, um mal etwas nachzufragen oder sich Tipps zu holen.»

vor 22 Minuten

«Gruppensieg hat Priorität»

Die Fragen aller Fragen: Was solls denn sein: Rang zwei, mit dem man in der ersten Runde der K.-o.-Phase dann mit Los Angeles einen kurzen Anreiseweg hat und auch schon den Gegner kennt? Oder der Gruppensieg, bei dem der Gegner unklar ist und man lange auf das Spiel warten müsste? «Der Gruppensieg hat Priorität», stellt Jaquez klar.

vor 23 Minuten

«Ein wundervolles Erlebnis»

Für Jaquez ist es die erste WM. «Es ist ein wundervolles Erlebnis. Die Trainings sind toll. Das ganze Hotel, die ganze Anlage – alles top», schwärmt der 23-Jährige. «Das macht extrem viel Spass. Das motiviert uns, noch möglichst lange im Turnier zu bleiben.»

vor 25 Minuten

«Höre vor dem Match Musik»

Jaquez wird nach seiner Spieltagsroutine befragt: «Man muss immer bereit sein. Die Einwechslung gegen Bosnien kam kurzfristig. Ich konnte aber problemlos die Spannung aufbauen. Vor dem Match höre ich jeweils Musik.»

vor 27 Minuten

«Zeit mit der Familie genossen»

«Ich habe die Zeit mit der Familie zuletzt sehr genossen. Diese Momente sind wichtig», sagt Jaquez. Unter anderem ist seine Freundin Anastasia mit in die USA gereist.

vor 28 Minuten
«
«Die Momente mit der Familie sind für mich hier sehr wichtig.»
Luca Jaquez
»
vor 29 Minuten

Jaquez über sein Nati-Debüt

Jaquez, ein Innenverteidiger, wird auf sein Nati-Debüt gegen Schweden im Oktober auf ungewohnter Position angesprochen: «Ob man vielleicht mal rechts oder links spielt, das sollte keine Rolle spielen.»

vor 30 Minuten

«Viele feuern mich an»

«Viele feuern mich auch aus der Dominikanischen Republik an», erklärt der Doppelbürger. Auch Nati-Teamkollege Rubén Vargas hat Wurzeln in der Dominikanischen Republik.

vor 31 Minuten

«Wollen auf jeden Fall Gruppensieg»

«Wir wollen auf jeden Fall den Gruppensieg. Darauf werden wir uns vorbereiten.» Ist es von der Einstellung her ein Problem, dass die Nati eigentlich fast sicher schon weiter ist? Jaquez: «Nein. Wir gehen dieses Spiel mit höchster Professionalität an.»

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
Katar
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
Marokko
2
1
4
3
Schottland
Schottland
2
0
3
4
Haiti
Haiti
2
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
1
6
3
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
1
1
3
3
Ecuador
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
Curacao
1
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
2:0
2
2
4
2
Schweden
Schweden
0:2
2
2
3
3
Japan
Japan
1
0
1
4
Tunesien
Tunesien
1
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgien
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
Ägypten
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Saudi Arabien
Saudi Arabien
1
0
1
3
Spanien
Spanien
1
0
1
4
Kap Verde
Kap Verde
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
Senegal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
1
3
3
2
Österreich
Österreich
1
2
3
3
Jordanien
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
Algerien
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
Usbekistan
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
0
K.o.-Phase
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Schweiz
Schweiz
WM 2026
WM 2026
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