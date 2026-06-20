«Gruppensieg hat Priorität»

Die Fragen aller Fragen: Was solls denn sein: Rang zwei, mit dem man in der ersten Runde der K.-o.-Phase dann mit Los Angeles einen kurzen Anreiseweg hat und auch schon den Gegner kennt? Oder der Gruppensieg, bei dem der Gegner unklar ist und man lange auf das Spiel warten müsste? «Der Gruppensieg hat Priorität», stellt Jaquez klar.