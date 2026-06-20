Einen Tag nach dem 4:1-Sieg gegen Bosnien-Herzegowina geniessen die Schweizer Spieler den ersten WM-Sieg gemeinsam mit ihren Familien.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Nati hat mit 4 Punkten den WM-Sechzehntelfinal fast auf sicher

Ruben Vargas erzielt erstes WM-Tor, Familie feiert im SoFi Stadium

Samstag lockeres Training, Sonntag Vorbereitung aufs Spiel gegen Kanada

Mit vier Punkten aus zwei Spielen hat die Nati das Ticket für den WM-Sechzehntelfinal auf sicher. Zumindest fast. Für Murat Yakin (51) Grund genug, seinen Spielern einen Tag nach dem 4:1-Erfolg gegen Bosnien-Herzegowina einige freie Stunden zu gewähren.

Viele Nati-Stars nutzten diese Gelegenheit, um Zeit mit ihren Angehörigen zu verbringen. Einige davon waren in den vergangenen Tagen nach Kalifornien gereist, um ihre Liebsten im zweiten WM-Gruppenspiel in Los Angeles vor Ort zu unterstützen.

Vor allem für die Familie von Ruben Vargas war die Partie im SoFi Stadium eine ganz besondere. Schliesslich gelang dem Nati-Flügel gegen Bosnien-Herzegowina sein allererstes Tor an einer WM. Das freut nicht nur Mutter Fabienne, die mit ihrem Partner angereist ist. Auch Vater Victor und Bruder Manuel, mit dem sich Ruben in Sevilla eine WG teilt, drücken ihrem Liebling die Daumen.

Nati-Spielerin auf der Tribüne

Aus Andalusien sind auch Djibril Sows Freundin Melanie und das gemeinsame Töchterchen Maliya angereist. Genau wie Nicola, die Partnerin von Ricardo Rodriguez, der bis zum Ende der vergangenen Saison bei Sevillas Stadtrivalen Betis unter Vertrag stand. Das bereits 14. WM-Spiel seines Bruders verfolgt auf der Tribüne auch Francisco Rodriguez.

Ebenfalls vor Ort ist Nati-Spielerin Alayah Pilgrim. Von all ihren männlichen Kollegen unterstützt sie vor allem Noah Okafor. Schliesslich ist die Stürmerin mit dessen Bruder Elijah liiert. Auch zwei andere Schweizer Angreifer haben einen Teil ihrer Liebsten auf der Tribüne. Breel Embolo freut sich über den Rückhalt von Partnerin Naomi. Bei Cedric Itten fiebert Vater Thomas beim ersten WM-Einsatz seines Sohnes mit.

Lockere Trainings am Samstag

Bei Manuel Akanji ist fast die komplette Familie in die USA gereist. Neben Ehefrau Melanie und den drei Kindern sind auch die Eltern und Schwiegereltern des Nati-Verteidigers vor Ort. Auf Mama Claudia und Papa Adrian kann auch Nico Elvedi zählen. Genauso wie auf Ehefrau Alexandra.

Nach dem halbwegs freien Freitag steht für die Nati auch am Samstag ein eher lockerer individueller Trainingstag an, bevor ab Sonntag die Vorbereitung auf das dritte Gruppenspiel gegen Kanada beginnt.

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