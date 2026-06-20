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Viel Unterstützung in Kalifornien
Nati-Stars bekommen Besuch von ihren Liebsten

Einen Tag nach dem 4:1-Sieg gegen Bosnien-Herzegowina geniessen die Schweizer Spieler den ersten WM-Sieg gemeinsam mit ihren Familien.
Publiziert: 15:41 Uhr
|
Aktualisiert: vor 15 Minuten
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Vargas-Mami Fabienne winkt gemeinsam mit ihrem Partner.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Die Nati hat mit 4 Punkten den WM-Sechzehntelfinal fast auf sicher
  • Ruben Vargas erzielt erstes WM-Tor, Familie feiert im SoFi Stadium
  • Samstag lockeres Training, Sonntag Vorbereitung aufs Spiel gegen Kanada
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Lucas Werder und Toto Marti

Mit vier Punkten aus zwei Spielen hat die Nati das Ticket für den WM-Sechzehntelfinal auf sicher. Zumindest fast. Für Murat Yakin (51) Grund genug, seinen Spielern einen Tag nach dem 4:1-Erfolg gegen Bosnien-Herzegowina einige freie Stunden zu gewähren.

Viele Nati-Stars nutzten diese Gelegenheit, um Zeit mit ihren Angehörigen zu verbringen. Einige davon waren in den vergangenen Tagen nach Kalifornien gereist, um ihre Liebsten im zweiten WM-Gruppenspiel in Los Angeles vor Ort zu unterstützen.

Vor allem für die Familie von Ruben Vargas war die Partie im SoFi Stadium eine ganz besondere. Schliesslich gelang dem Nati-Flügel gegen Bosnien-Herzegowina sein allererstes Tor an einer WM. Das freut nicht nur Mutter Fabienne, die mit ihrem Partner angereist ist. Auch Vater Victor und Bruder Manuel, mit dem sich Ruben in Sevilla eine WG teilt, drücken ihrem Liebling die Daumen.

Nati-Spielerin auf der Tribüne

Aus Andalusien sind auch Djibril Sows Freundin Melanie und das gemeinsame Töchterchen Maliya angereist. Genau wie Nicola, die Partnerin von Ricardo Rodriguez, der bis zum Ende der vergangenen Saison bei Sevillas Stadtrivalen Betis unter Vertrag stand. Das bereits 14. WM-Spiel seines Bruders verfolgt auf der Tribüne auch Francisco Rodriguez.

Ebenfalls vor Ort ist Nati-Spielerin Alayah Pilgrim. Von all ihren männlichen Kollegen unterstützt sie vor allem Noah Okafor. Schliesslich ist die Stürmerin mit dessen Bruder Elijah liiert. Auch zwei andere Schweizer Angreifer haben einen Teil ihrer Liebsten auf der Tribüne. Breel Embolo freut sich über den Rückhalt von Partnerin Naomi. Bei Cedric Itten fiebert Vater Thomas beim ersten WM-Einsatz seines Sohnes mit.

Lockere Trainings am Samstag

Bei Manuel Akanji ist fast die komplette Familie in die USA gereist. Neben Ehefrau Melanie und den drei Kindern sind auch die Eltern und Schwiegereltern des Nati-Verteidigers vor Ort. Auf Mama Claudia und Papa Adrian kann auch Nico Elvedi zählen. Genauso wie auf Ehefrau Alexandra.

Nach dem halbwegs freien Freitag steht für die Nati auch am Samstag ein eher lockerer individueller Trainingstag an, bevor ab Sonntag die Vorbereitung auf das dritte Gruppenspiel gegen Kanada beginnt.

Noch näher dran an der Schweizer Nati

Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. 

WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
Katar
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
Marokko
2
1
4
3
Schottland
Schottland
2
0
3
4
Haiti
Haiti
2
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
1
6
3
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
1
1
3
3
Ecuador
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
Curacao
1
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
1
4
3
2
Japan
Japan
1
0
1
3
Niederlande
Niederlande
1
0
1
4
Tunesien
Tunesien
1
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgien
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
Ägypten
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Saudi Arabien
Saudi Arabien
1
0
1
3
Spanien
Spanien
1
0
1
4
Kap Verde
Kap Verde
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
Senegal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
1
3
3
2
Österreich
Österreich
1
2
3
3
Jordanien
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
Algerien
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
Usbekistan
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz
Schweiz
Betis Sevilla
Betis Sevilla
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
Sevilla
Sevilla
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