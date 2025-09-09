Schweden taucht in der WM-Quali 0:2 gegen den Kosovo. Die Zeitungen in der Heimat kennen nach dieser Niederlage keine Gnade mit ihrem Team.

1/6 Leere Blicke bei den Schweden nach dem Schlusspfiff. Foto: IMAGO/TT

Darum gehts Schwedische Medien kritisieren Nationalmannschaft nach 0:2-Niederlage gegen Kosovo scharf

Trainer Jon Dahl Tomasson für offensive Taktik und naiven Spielstil angegriffen

Schlimmer kanns kaum werden, Medien gehen schon von Verpassen der WM aus

Florian Raz Reporter Fussball

Wow. Dieses 0:2 der schwedischen Nationalmannschaft im Kosovo tut den Skandinaviern so richtig weh. Und die Medien halten nicht zurück mit ihrer beissenden Kritik.

«Aftonbladet» zitiert zum Einstieg des Kommentars den grössten Hit des schwedischen Sängers Thomas Stenström: «Schlag mir hart ins Gesicht, damit ich mich lebendig fühle.» Und fügt an: «Danke dafür, Kosovo.» Vor allem die offensive Ausrichtung des schwedischen Teams wird heftig kritisiert. «John Dahl Thomasson sagt gerne, der Verband habe ihn für modernen Fussball, Spektakel und Unterhaltung engagiert. Pristina hat es in vollen Zügen genossen! (…) Es handelt sich um einen Systemfehler – eine Art narzisstische Vorstellung von Fussball –, der so schwerwiegend ist, dass die Unfalluntersuchungsbehörde bereits Konferenzräume in Solna hätte buchen sollen.»

In dieselbe Kerbe schlägt «Göteborgs Posten». Auch hier wird der Nationaltrainer für sein Spielsystem angegangen. «Jon Dahl Tomasson setzte alles auf Angriffsfussball mit offensiven Spielertypen. Stattdessen aber hat er Schweden in anderthalb Jahren in die wohl naivste Fussballnationalmannschaft der Welt verwandelt.»

Ein Kartenhaus, das zusammenbrach

Der Kommentator gibt nach den ersten beiden Qualifikationsspielen bereits alle Hoffnung auf die WM-Qualifikation auf. «Klar, schlimmer als ein 0:2 gegen den Kosovo kann es kaum noch werden, aber andererseits ist es unmöglich, dass Tomassons Schweden in dieser WM-Qualifikation noch aufholen wird. Es ist vorbei. Es ist vorbei.»

Während die «Göteborgs Posten» also bereits die Flinte ins Korn wirft – und dabei übersieht, dass der Gruppenzweite auch noch Chancen auf die WM hat –, flüchtet sich «Dagens Nyheter» in Sarkasmus. «Die neue schwedische Nationalmannschaft will Spass machen und unterhalten – und das gelingt auch sehr gut. Denn Schweden ist ein einziger Witz. Nur ist das Gebotene leider trotzdem der reinste Mist.»

Das «Svenska Dagbladet» gräbt tief in der Historie und sucht nach vergleichbar schlimmen Niederlagen – wird aber trotz eines 1:2 gegen Costa Rica an der WM 1990 und eines 0:0 gegen Trinidad und Tobago an der WM 2006 nicht fündig. «Ein historisches Desaster», sei die Niederlage. «Jon Dahl Tomassons Mannschaft brach in Pristina wie ein Kartenhaus zusammen. Ein taktisches Desaster und ein historischer Misserfolg – nun ist der Weg zur Weltmeisterschaft lang und steinig.»

Bleibt noch «Expressen», wo festgestellt wird: «Diese Leistung war ein Verrat. Von allen an allen und an allem, was alle geglaubt hatten, das diese Mannschaft erreichen könnte. Selten hatte eine schwedische Nationalmannschaft so viele so talentierte Spieler, die so überzeugt von dem waren, was sie tun. Und das ist dabei herausgekommen?»