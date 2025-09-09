DE
FR
Abonnieren

Nächster Quali-Gegner der Schweiz
«Ein einziger Witz!» Schwedens Medien rechnen nach Kosovo-Klatsche ab

Schweden taucht in der WM-Quali 0:2 gegen den Kosovo. Die Zeitungen in der Heimat kennen nach dieser Niederlage keine Gnade mit ihrem Team.
Publiziert: 08:10 Uhr
|
Aktualisiert: vor 24 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/6
Leere Blicke bei den Schweden nach dem Schlusspfiff.
Foto: IMAGO/TT

Darum gehts

  • Schwedische Medien kritisieren Nationalmannschaft nach 0:2-Niederlage gegen Kosovo scharf
  • Trainer Jon Dahl Tomasson für offensive Taktik und naiven Spielstil angegriffen
  • Schlimmer kanns kaum werden, Medien gehen schon von Verpassen der WM aus
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Florian_Raz_Fussball-Reporter_Ringier_1-Bearbeitet.jpg
Florian RazReporter Fussball

Wow. Dieses 0:2 der schwedischen Nationalmannschaft im Kosovo tut den Skandinaviern so richtig weh. Und die Medien halten nicht zurück mit ihrer beissenden Kritik.

«Aftonbladet» zitiert zum Einstieg des Kommentars den grössten Hit des schwedischen Sängers Thomas Stenström: «Schlag mir hart ins Gesicht, damit ich mich lebendig fühle.» Und fügt an: «Danke dafür, Kosovo.» Vor allem die offensive Ausrichtung des schwedischen Teams wird heftig kritisiert. «John Dahl Thomasson sagt gerne, der Verband habe ihn für modernen Fussball, Spektakel und Unterhaltung engagiert. Pristina hat es in vollen Zügen genossen! (…) Es handelt sich um einen Systemfehler – eine Art narzisstische Vorstellung von Fussball –, der so schwerwiegend ist, dass die Unfalluntersuchungsbehörde bereits Konferenzräume in Solna hätte buchen sollen.»

In dieselbe Kerbe schlägt «Göteborgs Posten». Auch hier wird der Nationaltrainer für sein Spielsystem angegangen. «Jon Dahl Tomasson setzte alles auf Angriffsfussball mit offensiven Spielertypen. Stattdessen aber hat er Schweden in anderthalb Jahren in die wohl naivste Fussballnationalmannschaft der Welt verwandelt.»

Ein Kartenhaus, das zusammenbrach

Der Kommentator gibt nach den ersten beiden Qualifikationsspielen bereits alle Hoffnung auf die WM-Qualifikation auf. «Klar, schlimmer als ein 0:2 gegen den Kosovo kann es kaum noch werden, aber andererseits ist es unmöglich, dass Tomassons Schweden in dieser WM-Qualifikation noch aufholen wird. Es ist vorbei. Es ist vorbei.»

Während die «Göteborgs Posten» also bereits die Flinte ins Korn wirft – und dabei übersieht, dass der Gruppenzweite auch noch Chancen auf die WM hat –, flüchtet sich «Dagens Nyheter» in Sarkasmus. «Die neue schwedische Nationalmannschaft will Spass machen und unterhalten – und das gelingt auch sehr gut. Denn Schweden ist ein einziger Witz. Nur ist das Gebotene leider trotzdem der reinste Mist.»

Mehr Fussball
«Ich war es leid, immer nur von dominanten Auftritten zu sprechen»
Mit Video
Torflut ist kein Zufall
Das steckt hinter der Nati-Effizienz zum WM-Quali-Start
Zwei Nati-Asse überstrahlen alle
Mit Video
Die Noten zum Slowenien-Spiel
Zwei Nati-Asse überstrahlen alle
Stolze Preise, wenig Fans und ein lustiger Schreibfehler
Mit Video
Halbleeres Joggeli in Basel
Stolze Preise, wenig Fans und ein lustiger Schreibfehler
U21-Nati siegt im Test gegen Albanien
U21-Nati siegt gegen Albanien
Erst Chipperfield-Tor, dann Gala-Song

Das «Svenska Dagbladet» gräbt tief in der Historie und sucht nach vergleichbar schlimmen Niederlagen – wird aber trotz eines 1:2 gegen Costa Rica an der WM 1990 und eines 0:0 gegen Trinidad und Tobago an der WM 2006 nicht fündig. «Ein historisches Desaster», sei die Niederlage. «Jon Dahl Tomassons Mannschaft brach in Pristina wie ein Kartenhaus zusammen. Ein taktisches Desaster und ein historischer Misserfolg – nun ist der Weg zur Weltmeisterschaft lang und steinig.»

Bleibt noch «Expressen», wo festgestellt wird: «Diese Leistung war ein Verrat. Von allen an allen und an allem, was alle geglaubt hatten, das diese Mannschaft erreichen könnte. Selten hatte eine schwedische Nationalmannschaft so viele so talentierte Spieler, die so überzeugt von dem waren, was sie tun. Und das ist dabei herausgekommen?»

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
2
3
6
2
Nordirland
Nordirland
2
0
3
3
Deutschland
Deutschland
2
0
3
4
Luxemburg
Luxemburg
2
-3
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
2
7
6
2
Kosovo
Kosovo
2
-2
3
3
Schweden
Schweden
2
-2
1
4
Slowenien
Slowenien
2
-3
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
2
3
4
2
Schottland
Schottland
2
2
4
3
Griechenland
Griechenland
2
1
3
4
Belarus
Belarus
2
-6
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Island
Island
1
5
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Ukraine
Ukraine
1
-2
0
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
1
-5
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
9
6
2
Georgien
Georgien
2
2
3
3
Türkei
Türkei
2
-5
3
4
Bulgarien
Bulgarien
2
-6
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
1
5
3
2
Ungarn
Ungarn
1
0
1
2
Irland
Irland
1
0
1
4
Armenien
Armenien
1
-5
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
4
11
10
2
Polen
Polen
5
4
10
3
Finnland
Finnland
5
-2
7
4
Litauen
Litauen
5
-2
3
5
Malta
Malta
5
-11
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
4
9
12
2
Österreich
Österreich
3
6
9
3
Rumänien
Rumänien
4
4
6
4
Zypern
Zypern
4
-2
3
5
San Marino
San Marino
5
-17
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
4
11
12
2
Italien
Italien
4
5
9
3
Israel
Israel
5
4
9
4
Estland
Estland
5
-8
3
5
Moldawien
Moldawien
4
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordmazedonien
Nordmazedonien
5
9
11
2
Belgien
Belgien
4
13
10
3
Wales
Wales
5
5
10
4
Kasachstan
Kasachstan
5
-8
3
5
Liechtenstein
Liechtenstein
5
-19
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
4
8
12
2
Serbien
Serbien
3
4
7
3
Albanien
Albanien
4
1
5
4
Lettland
Lettland
4
-3
4
5
Andorra
Andorra
5
-10
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
4
16
12
2
Tschechien
Tschechien
5
5
12
3
Färöer
Färöer
5
-1
6
4
Montenegro
Montenegro
5
-5
6
5
Gibraltar
Gibraltar
5
-15
0
Qualifiziert
Playoffs
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Kosovo
Kosovo
Schweden
Schweden
Qualifikation zur WM 2026
Qualifikation zur WM 2026
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Kosovo
        Kosovo
        Schweden
        Schweden
        Qualifikation zur WM 2026
        Qualifikation zur WM 2026
        Schweiz
        Schweiz