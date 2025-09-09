DE
«Spielen einen sehr guten Fussball momentan»
Akanji adelt Mannschaft:«Spielen einen sehr guten Fussball momentan»

Die Noten zum Sieg gegen Slowenien
Zwei Nati-Asse überstrahlen alle

3:0 gewinnt die Nati gegen Slowenien. Welche Schweizer haben sich in Basel besonders hervorgetan? Hier kommen die Blick-Noten.
Tobias Wedermann und Toto Marti
Gregor Kobel – Blick-Note 5.
Foto: TOTO MARTI
Schweizer Party in Basel! Die Nati schiesst Slowenien mit 3:0 aus dem Stadion.
Foto: TOTO MARTI
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz
Schweiz
Qualifikation zur WM 2026
Qualifikation zur WM 2026
