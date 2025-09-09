Die Nati doppelt nach dem 4:0 gegen Kosovo gegen Slowenien nach und schafft den perfekten Start in die WM-Quali. Trainer Murat Yakin freut sich, dass die Arbeit in der Offensive Früchte trägt. Für den Oktober hofft er, dass alle gesund bleiben.

1/6 Alles richtig gemacht: Murat Yakin und der Nati gelingt ein perfekter Start in die WM-Quali. Foto: TOTO MARTI

Darum gehts Perfekter Start der Schweizer Nati in die WM-Qualifikation mit zwei Siegen

Murat Yakin lobt die Effizienz und den Teamgeist der Mannschaft

19 Tore in 6 Spielen, erzielt von zwölf verschiedenen Spielern

Zwei Spiele, sechs Punkte, 7:0 Tore und bereits fünf Punkte Vorsprung auf Schweden und Slowenien, die auf dem Papier stärksten Widersacher in dieser Gruppe. Der Nati ist der Start in die WM-Quali, die einem Sprint gleicht, perfekt geglückt. Die Erwartungshaltung sei riesig gewesen, sagt Murat Yakin (50). «Aber wir konnten dem Druck standhalten, das macht Freude.»

Aber nicht nur die Resultate, auch die Art und Weise wie die Nati aufgetreten ist, verdient Lob. «Man muss Argumente suchen, was man in der ersten Halbzeit noch hätte besser machen können», so der Nati-Trainer mit einem Lächeln. Besonders auffällig in beiden Spielen: die Effizienz.

19 Tore in 6 Spielen

Sowohl gegen Kosovo als auch gegen Slowenien entscheidet die Nati die Partie bereits vor der Pause mit vier bzw. drei Toren. In den letzten fünf Länderspielen schoss sie damit immer mindestens drei Tore – ein Novum in der SFV-Geschichte. Für Yakin aber kein Zufall. Vor gut einem Jahr hätten sie die Spieler explizit darauf hingewiesen, dass sie auch in ihren Klubs dafür verantwortlich seien, an der Effizienz im Torabschluss zu arbeiten, weil dies in den wenigen Nati-Trainings nur bedingt möglich sei. «Ich war es leid, immer von dominanten Auftritten zu sprechen und der Problematik bei der Effizienz.»

Das Training zahlt sich offensichtlich aus. Die 19 Tore in diesem Kalenderjahr wurden von zwölf verschiedenen Spielern erzielt, wobei Breel Embolo mit sechs Toren in den letzten fünf Spielen herausragt. «Ein Stürmer lebt von Toren. Es freut mich extrem für Breel, dass er nun so wichtig für unsere Mannschaft ist», so Yakin. Trifft Embolo auch im nächsten Spiel in Schweden, wäre er der erste Nati-Spieler seit Leopold Kielholz in den Dreissigerjahren, der in sechs Länderspielen in Folge trifft.

Showdown bereits im Oktober

Doch nicht nur Embolo, sondern die ganze Mannschaft ist derzeit im Flow. «Wir haben im September auch schon andere Zeiten erlebt», so Yakin. Nun sei aber sehr vieles positiv. «Die Spieler sind gesund, jeder akzeptiert seine Rolle. Es ist eine super Truppe, mit der es Spass macht, zu arbeiten.» Der Grundstein sei gelegt, so Yakin. «Aber im Oktober warten zwei schwierige Auswärtsspiele auf uns.»

Zuerst tritt die Nati gegen Schweden an, drei Tage später folgt das Rückspiel gegen Slowenien in Ljubljana. Den schwedischen Fehlstart mit nur einem Punkt aus zwei Spielen nach der 0:2-Pleite in Kosovo sieht der Nati-Trainer gelassen. «Sie sind vielleicht noch etwas auf der Suche, aber sie traten auch zweimal auswärts an.» Der Kosovo sei nach der 0:4-Pleite in Basel bedient gewesen, was auch an ihnen gelegen habe. «Sie mussten eine Reaktion zeigen.»

Nach einem Drittel des Pensums befindet sich die Nati jedenfalls klar in der Pole-Position auf den Gruppensieg. Zwei weitere Siege und sie hätte das Ticket für die WM in Nordamerika praktisch in der Tasche. Allzu weit nach vorne will Yakin aber noch nicht schauen. «Wir geniessen den Moment, denn vier Wochen sind eine lange Zeit.» Für den nächsten Zusammenzug hat der Nati-Trainer vor allem einen Wunsch: dass alle gesund bleiben.