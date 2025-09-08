Stolze Preise, wenig Fans und ein lustiger Schreibfehler

Die Schweiz gewinnt in der WM-Quali gegen Slowenien souverän 3:0. Die Spieler auf dem Feld liefern ab. Und die Fans auf den Rängen? Sagen wir es so: Die, die da sind, geben alles.

1/20 Schweizer Party in Basel! Die Nati schiesst Slowenien mit 3:0 aus dem Stadion. Foto: TOTO MARTI

Florian Raz Reporter Fussball

Der Mann hat sicher schon hektischere Abende verbracht. Viel Lust auf ein Pläuschchen hat der fliegende Händler mit seinen Match-Schals trotzdem nicht. Wie das Geschäft laufe? Er zeigt kurz auf die fast leere Kreuzung vor dem St.-Jakob-Park und sagt: «Slow.» Mau also. Gut, vielleicht hilft ihm auch nicht, dass sich bei der Produktion der Fan-Schals ein klitzekleiner Fehler eingeschlichen hat. «SCHWEITZ» steht da Weiss auf Rot.

Es passt zum leicht tristen Eindruck, der einen im Inneren des Basler Stadions empfängt. 12’757 Zuschauerinnen und Zuschauer sind an diesem Montagabend gekommen. Das würde in den Stadien von Luzern oder St. Gallen für einen stimmungsvollen Rahmen reichen. Im grössten Stadion der Schweiz herrscht da erst einmal das bedrückende Gefühl von Leere. Selbst wenn der oberste Rang gesperrt bleibt, um den Eindruck eines halbleeren Stadions etwas zu mildern.

Wobei die Anwesenden ihr Bestes tun, um Stimmung aufkommen zu lassen. Wer da ist, singt. Steht auf. Und jubelt. Zumal das französische Sprichwort an diesem Abend absolut zutrifft, dass die Abwesenden immer im Unrecht sind. Diese Schweizer Nati hätte mehr Leute verdient.

Stolze Preise

Warum trotzdem nicht mehr Leute gekommen sind? Das liegt an mehreren Elementen. Dass der Verband auf seiner Website lange den falschen Link zu den Tickets aufgeschaltet hatte, ist sicher das kleinste. Wichtiger sind die Preise, die nur im Familiencorner als günstig durchgehen. Auf der Gegentribüne kostet der reguläre Platz 91.50 Franken. Der teuerste Sitz auf der Haupttribüne stolze 137.50.

Da ist aber auch der ungewohnte Wochentag. Anpfiff an einem Montag um 20.45 Uhr in Basel? Da hat Nati-Trainer Murat Yakin schon recht, wenn er sagt: «Das ist es für einige auf dem Sofa vermutlich gemütlicher.» Als die Schweiz im März 2023 an einem Dienstag in Genf gegen Israel um die Teilnahme an der Europameisterschaft spielte, wollten das auch bloss 14’819 im Stade de Genève miterleben.

Und dann ist da noch dieses leicht distanzierte Verhältnis der Basler zum Nationalteam. FCB? Ja! Nati? Vielleicht. So gilt das schon länger am Rheinknie. Und so ist vor dem und im Stadion auch kaum Baseldeutsch zu vernehmen. Aber wer weiss? Vielleicht hat diese bockstarke Nati ja bei ein paar Fans auf dem Sofa die Lust geweckt, das nächste Mal doch live im Stadion mit dabei zu sein.