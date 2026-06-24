DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
WM 2026
WM 2026: Vargas schiesst die Nati gegen Kanada in Front
Nach Vorarbeit von Manzambi
Ruben Vargas schiesst die Schweiz in Führung
Ruben Vargas schiesst die Schweiz kurz nach der Halbzeit in Führung.
Publiziert: 24.06.2026 um 23:03 Uhr
|
Aktualisiert: 24.06.2026 um 23:13 Uhr
Teilen
Kommentieren
Alles zum WM-Auftritt der Nati
0:43
WM-Stimmung in Vancouver
Bürgermeister führt Kanada-Marsch an
1:11
«Ist er grösser als Yanic?»
Yakin zu Steve Nashs Motivationsrede für Kanada
1:19
Werder-Transfer während WM
So witzig reagiert Nati-Kollege Muheim auf Ittens Wechsel
0:28
«Alles sehr hektisch»
Nati-Verteidiger Jaquez zu WM-Debüt
0:44
Darum überzeugt der Nati-Star
Johan Manzambi schiesst das 1:0 gegen Bosnien
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen