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Nach Vorarbeit von Manzambi
Ruben Vargas schiesst die Schweiz in Führung

Ruben Vargas schiesst die Schweiz kurz nach der Halbzeit in Führung.
Publiziert: 24.06.2026 um 23:03 Uhr
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Aktualisiert: 24.06.2026 um 23:13 Uhr
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