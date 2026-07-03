Schwester kündigt Ende von Ronaldos Portugal-Karriere an

Cristiano Ronaldo beendet nach der WM offenbar seine Karriere im Nationalteam – das erzählt seine Schwester Katia Aveiro. Damit könnte jedes Spiel an der Endrunde sein letztes sein.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Ist Cristiano Ronaldos Zeit im Nationalteam bald zu Ende? Seine Schwester deutet dies zumindest an: «Ich spreche von der Nationalmannschaft. Nach meinen Informationen, die ich aus zuverlässiger Quelle habe, ist das sein letzter Tanz», sagt Katia Aveiro (48), in Portugal auch als Sängerin Ronalda bekannt, in einem kurzen Interview mit mehreren Journalisten vor dem WM-Sechzehntelfinal Portugals gegen Kroatien.

Gleichzeitig gibt sie den Fans eine Botschaft mit auf den Weg: «Geniesst es, solange es noch andauert. Es wird schwer sein, jemanden wie ihn zu finden.»

Sollte Aveiros Ankündigung tatsächlich zutreffen, könnte jedes Portugal-Spiel an dieser WM das letzte in Ronaldos langer Nationalmannschaftskarriere sein – schon der Sechzehntelfinal gegen Kroatien am frühen Freitagmorgen Schweizer Zeit.

Über alle Nationen hinweg hat kein Spieler so viele Länderspiele bestritten wie Cristiano Ronaldo: Auf bislang 231 Einsätze kommt der 41-Jährige, der 2016 mit dem EM-Titel seinen grössten Erfolg mit Portugal feierte. Auch seine 145 Tore bedeuten einen internationalen Rekord. Bis zu den Frauen-Bestmarken der US-Amerikanerin Kristine Lilly (354 Spiele) und der Kanadierin Christine Sinclair (190 Tore) wäre es auch für den portugiesischen Superstar aber noch ein weiter Weg.