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Ronaldo wird bei jeder Ballberührung ausgebuht
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Beim Spiel gegen Kroatien:Ronaldo wird bei jeder Ballberührung ausgebuht

Nach der WM soll Schluss sein
Schwester kündigt Ende von Ronaldos Portugal-Karriere an

Cristiano Ronaldo beendet nach der WM offenbar seine Karriere im Nationalteam – das erzählt seine Schwester Katia Aveiro. Damit könnte jedes Spiel an der Endrunde sein letztes sein.
Publiziert: 01:54 Uhr
|
Aktualisiert: 01:56 Uhr
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Die Karriere von Cristiano Ronaldo im Nationalteam könnte bald zu Ende sein.
Foto: AFP
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Ist Cristiano Ronaldos Zeit im Nationalteam bald zu Ende? Seine Schwester deutet dies zumindest an: «Ich spreche von der Nationalmannschaft. Nach meinen Informationen, die ich aus zuverlässiger Quelle habe, ist das sein letzter Tanz», sagt Katia Aveiro (48), in Portugal auch als Sängerin Ronalda bekannt, in einem kurzen Interview mit mehreren Journalisten vor dem WM-Sechzehntelfinal Portugals gegen Kroatien.

Gleichzeitig gibt sie den Fans eine Botschaft mit auf den Weg: «Geniesst es, solange es noch andauert. Es wird schwer sein, jemanden wie ihn zu finden.»

Sollte Aveiros Ankündigung tatsächlich zutreffen, könnte jedes Portugal-Spiel an dieser WM das letzte in Ronaldos langer Nationalmannschaftskarriere sein – schon der Sechzehntelfinal gegen Kroatien am frühen Freitagmorgen Schweizer Zeit.

Über alle Nationen hinweg hat kein Spieler so viele Länderspiele bestritten wie Cristiano Ronaldo: Auf bislang 231 Einsätze kommt der 41-Jährige, der 2016 mit dem EM-Titel seinen grössten Erfolg mit Portugal feierte. Auch seine 145 Tore bedeuten einen internationalen Rekord. Bis zu den Frauen-Bestmarken der US-Amerikanerin Kristine Lilly (354 Spiele) und der Kanadierin Christine Sinclair (190 Tore) wäre es auch für den portugiesischen Superstar aber noch ein weiter Weg.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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Portugal
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