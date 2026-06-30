Der holländische Nationaltrainer Ronald Koeman tritt zurück! Nach dem WM-Aus gegen Marokko gab der 63-Jährige auf Instagram bekannt, sich künftig auf wichtigere Dinge wie die Gesundheit seiner erkrankten Frau zu konzentrieren.

Andri Bäggli Redaktor Sport

Der Traum vom holländischen WM-Titel ist im Penaltyschiessen gegen Marokko geplatzt. Die Enttäuschung ist riesig, nun zieht Trainer Ronald Koeman (63) nach dreieinhalb Jahren den Schlussstrich. Auf Instagram gibt er seinen Rücktritt bekannt.

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«Letzte Nacht habe ich die Entscheidung getroffen, meine Zeit als Nationalmannschaftstrainer zu beenden», beginnt er sein Statement. Danach zählt er seine bisherigen Stationen als Trainer auf und beschreibt seine Emotionen: «Natürlich habe ich Erinnerungen, die ich für den Rest meines Lebens bewahren werde. Deshalb tut es weh, dass meine Zeit mit der Nationalmannschaft zu Ende geht. Als Trainer trägt man die Verantwortung, und ich habe sie immer gefühlt und werde sie immer fühlen.»

Erkrankte Ehefrau als Stütze

In den letzten Jahren hatte er Zeit gehabt, um zu reflektieren, und dabei erkannt, dass es wichtigere Dinge als Fussball gebe. Zum Beispiel seine Ehefrau Bartina, die an chronischem Brustkrebs leidet. «Wenn jemand, den ich sehr liebe, eine harte Schlacht führt, ändert sich dein Blickwinkel. Meine Frau Bartina hat mich jeden Tag unterstützt, sogar während ihrer eigenen Gesundheitskämpfe, und hat mich ermutigt, meine Arbeit als Trainer zu Ende zu bringen. Das sagt viel über ihre unglaubliche Stärke aus. Ich bin mehr dankbar für sie, als ich es je in Worte fassen könnte.»

Zum Schluss bedankt sich Koeman für die gemeinsame Zeit: «Danke für all die Jahre des Vertrauens, der Kritik, der Unterstützung, der Enttäuschungen, der Erfolge und mehr.» Ob er irgendwann noch einmal einen Trainerposten annimmt, lässt er indes offen.