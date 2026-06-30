Der Traum vom holländischen WM-Titel ist im Penaltyschiessen gegen Marokko geplatzt. Die Enttäuschung ist riesig, nun zieht Trainer Ronald Koeman (63) nach dreieinhalb Jahren den Schlussstrich. Auf Instagram gibt er seinen Rücktritt bekannt.
«Letzte Nacht habe ich die Entscheidung getroffen, meine Zeit als Nationalmannschaftstrainer zu beenden», beginnt er sein Statement. Danach zählt er seine bisherigen Stationen als Trainer auf und beschreibt seine Emotionen: «Natürlich habe ich Erinnerungen, die ich für den Rest meines Lebens bewahren werde. Deshalb tut es weh, dass meine Zeit mit der Nationalmannschaft zu Ende geht. Als Trainer trägt man die Verantwortung, und ich habe sie immer gefühlt und werde sie immer fühlen.»
Erkrankte Ehefrau als Stütze
In den letzten Jahren hatte er Zeit gehabt, um zu reflektieren, und dabei erkannt, dass es wichtigere Dinge als Fussball gebe. Zum Beispiel seine Ehefrau Bartina, die an chronischem Brustkrebs leidet. «Wenn jemand, den ich sehr liebe, eine harte Schlacht führt, ändert sich dein Blickwinkel. Meine Frau Bartina hat mich jeden Tag unterstützt, sogar während ihrer eigenen Gesundheitskämpfe, und hat mich ermutigt, meine Arbeit als Trainer zu Ende zu bringen. Das sagt viel über ihre unglaubliche Stärke aus. Ich bin mehr dankbar für sie, als ich es je in Worte fassen könnte.»
Zum Schluss bedankt sich Koeman für die gemeinsame Zeit: «Danke für all die Jahre des Vertrauens, der Kritik, der Unterstützung, der Enttäuschungen, der Erfolge und mehr.» Ob er irgendwann noch einmal einen Trainerposten annimmt, lässt er indes offen.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
3
-4
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
3
3
7
3
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
3
-6
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
3
4
6
2
Australien
3
0
4
3
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
3
-2
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
3
6
7
2
Japan
3
4
5
3
Schweden
0:2
3
0
4
4
Tunesien
3
-10
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
3
2
5
3
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
3
-6
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
3
-4
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
2:0
3
8
9
2
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
3
0
4
3
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
3
-5
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
3
-9
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
3
4
7
2
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
3
0
4
4
Panama
3
-4
0