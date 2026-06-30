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Nach Aus gegen Marokko
Holland-Trainer gibt seinen Rücktritt bekannt

Der holländische Nationaltrainer Ronald Koeman tritt zurück! Nach dem WM-Aus gegen Marokko gab der 63-Jährige auf Instagram bekannt, sich künftig auf wichtigere Dinge wie die Gesundheit seiner erkrankten Frau zu konzentrieren.
Publiziert: 30.06.2026 um vor 42 Minuten
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Aktualisiert: 30.06.2026 um vor 34 Minuten
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Nach dem bitteren Aus gegen Marokko zieht der 63-Jährige nach dreieinhalb Jahren den Schlussstrich.
Foto: IMAGO/ANP
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktor Sport

Der Traum vom holländischen WM-Titel ist im Penaltyschiessen gegen Marokko geplatzt. Die Enttäuschung ist riesig, nun zieht Trainer Ronald Koeman (63) nach dreieinhalb Jahren den Schlussstrich. Auf Instagram gibt er seinen Rücktritt bekannt.

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«Letzte Nacht habe ich die Entscheidung getroffen, meine Zeit als Nationalmannschaftstrainer zu beenden», beginnt er sein Statement. Danach zählt er seine bisherigen Stationen als Trainer auf und beschreibt seine Emotionen: «Natürlich habe ich Erinnerungen, die ich für den Rest meines Lebens bewahren werde. Deshalb tut es weh, dass meine Zeit mit der Nationalmannschaft zu Ende geht. Als Trainer trägt man die Verantwortung, und ich habe sie immer gefühlt und werde sie immer fühlen.»

Erkrankte Ehefrau als Stütze

In den letzten Jahren hatte er Zeit gehabt, um zu reflektieren, und dabei erkannt, dass es wichtigere Dinge als Fussball gebe. Zum Beispiel seine Ehefrau Bartina, die an chronischem Brustkrebs leidet. «Wenn jemand, den ich sehr liebe, eine harte Schlacht führt, ändert sich dein Blickwinkel. Meine Frau Bartina hat mich jeden Tag unterstützt, sogar während ihrer eigenen Gesundheitskämpfe, und hat mich ermutigt, meine Arbeit als Trainer zu Ende zu bringen. Das sagt viel über ihre unglaubliche Stärke aus. Ich bin mehr dankbar für sie, als ich es je in Worte fassen könnte.»

Zum Schluss bedankt sich Koeman für die gemeinsame Zeit: «Danke für all die Jahre des Vertrauens, der Kritik, der Unterstützung, der Enttäuschungen, der Erfolge und mehr.» Ob er irgendwann noch einmal einen Trainerposten annimmt, lässt er indes offen.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
0:2
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2:0
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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