«Emergenza Nazionale». Die italienische «Gazzetta dello Sport» schlägt nach der 0:3-Schmach Italiens gegen Norwegen am Freitag Alarm und ruft den nationalen Notstand aus. Die WM-Quali ist für den vierfachen Weltmeister schon nach dem ersten Spiel in grosser Gefahr. «Tuttosport» bezeichnet das Spiel in Oslo als «Demütigung».

Schon 2018 in Russland und 2022 in Katar suchte man die Italiener vergeblich. Zweimal in Serie verpasste man die WM-Endrunde – schon das war ein Novum. Eine dritte verpasste Weltmeisterschaft wäre für Italien, das auch 2010 als Titelverteidiger und 2014 mit dem Out nach der Gruppenphase enttäuscht hat, endgültig eine Katastrophe.

Und es sieht nicht gut aus. Nur die Gruppenersten qualifizieren sich direkt für das Turnier in Mexiko, Kanada und den USA. Norwegen mit seinen Superstars Erling Haaland und Martin Ödergaard hat die ersten drei Spiele gewonnen. Vor den Italienern wurden Moldawien und Israel bezwungen. Die Italiener griffen wegen den Nations-League-Viertelfinals im März erst am Freitag ins Geschehen ein.

«Erstmal müssen wir es in die Playoffs schaffen»

Wenn die Skandinavier in den Rückspielen sowie den zwei Begegnungen gegen Estland keine Punkte liegenlassen, würde ihnen in der abschliessenden Partie gegen Italien angesichts der starken Tordifferenz wohl auch eine Niederlage reichen. Und Italien müsste auf die Playoffs der Gruppenzweiten – sowie vier Teams aus der Nations League – hoffen. Aber dort erhalten nur vier von 16 Mannschaften ein WM-Ticket.

Doch das ist Zukunftsmusik. «Tuttosport» erklärt den Leserinnen und Lesern zwar schon den Playoff-Modus, hält aber fest: «Erstmal müssen wir es so weit schaffen.» Optimismus sieht anders aus.

Luciano Spalletti angezählt

Auch bei den Beteiligten herrscht nach der Pleite erst einmal Ratlosigkeit. «Ein Spiel wie dieses ist unerklärlich. Das haben die Fans nicht verdient», erklärt Captain Gianluigi Donnaruma, der vor wenigen Tagen noch über den spektakulären Champions-League-Triumph mit PSG jubeln konnte, im TV-Interview mit Rai.

Weniger deutliche Worte wählt Luciano Spalletti. «Wir müssen analysieren, was passiert ist. Wir waren nicht sehr entschlossen und etwas nachlässig», steigt der Trainer in die Pressekonferenz nach dem Spiel ein. Geht es nach diversen italienischen Medien, sollte Spaletti, der schon seit dem EM-Aus gegen die Schweiz in der Kritik steht, das Analysieren gleich einem anderen überlassen. «Überwältigt von den Ereignissen scheint Luciano Spalletti am Ende seiner Kräfte zu sein. Angesichts einer Katastrophe solchen Ausmasses wäre ein Führungswechsel die logischste Lösung», schreibt zum Beispiel die «Gazzetta dello Sport».

