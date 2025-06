So will Yakin den Zakaria-Ausfall kompensieren

Darum gehts Ricardo Rodriguez spielt erstmals gegen Mexiko in seiner Nationalmannschaftskarriere

Murat Yakin sieht taktische Parallelen zwischen Fussball und American Football

Auch mit 127 Länderspielen auf dem Buckel erlebt Ricardo Rodriguez (32) noch Premieren. Die Partie in Salt Lake City ist für den Verteidiger das erste Duell mit Mexiko in seiner langen Nationalmannschaftskarriere. «Es ist schön, auch mal gegen Mannschaften auf dem Platz zu stehen, gegen die wir nicht so häufig spielen», freut sich der Betis-Profi.

Ein Testspiel in den USA zu bestreiten, ist für Rodriguez dagegen kein Neuland. 2019 war der Zürcher mit der AC Milan in Kansas City und Foxborough auf Vorbereitungstour. «Ich finde es cool, hier ist alles so gross und anders», sagt er über das Football-Stadion der University of Utah, in welchem die Partie am Samstag ausgetragen wird.

Murat Yakin (50) hatte sich schon auf dem Flug in die USA als Football-Fan geoutet. Gerade aus taktischer Sicht sehe er viele Parallelen zum Fussball, erklärte der Nati-Coach. Wie er sein Team auf das Spiel gegen den Nations-League-Sieger des nord- und mittelamerikanischen Verbands einstellen will, verrät Yakin noch nicht. Dafür hat er sich den Gegner ganz genau angeschaut. «In den Spielen, die wir beobachtet haben, haben wir eine sehr gute Organisation gesehen. Sie sind druckvoll in der Offensive und haben gute Prinzipien im Spiel. Der Trainer hat sie immer gut eingestellt», so sein Fazit.

Amenda statt Zakaria?

Yakin selbst wird für das Testspiel von seinem eigentlichen Plan abrücken müssen. Denis Zakaria (28), der in der Dreierkette neben Rodriguez und Manuel Akanji (29) hätte auflaufen sollen, fällt mit muskulären Problemen aus. Weil der Monaco-Captain auch am Dienstag im zweiten Testspiel gegen die USA nicht wird mittun können, hat Zakaria bereits wieder die Heimreise in die Schweiz angetreten.

«Schade, ich hätte die Formation mit Denis gerne auf dem Platz gesehen», sagt Murat Yakin (50). «Wir werden die Verteidigungslinie jetzt nicht neu formieren, aber es gibt eine kleine Veränderung. Das haben wir gestern im Training schon angeschaut und trainiert.» Anstelle des Genfers dürfte Aurèle Amenda (21) oder Stefan Gartenmann (28) in die Dreierkette rücken. Für Rodriguez ist diese Umstellung aber überhaupt kein Problem. «Für mich spielt es keine grosse Rolle, wer neben mir spielt. Oder ob wir Dreier oder Viererkette spielen», so der Nati-Routinier.

