Jetzt bist du der Nati-Boss! Stell deine Startelf für den WM-Achtelfinal gegen Kolumbien auf. Jetzt einloggen und direkt ab an die Taktik-Tafel.

Mario Stauber (Blick Visuals) und Stefan Meier

Vor dem heissen Achtelfinal gegen Kolumbien plagen die Nati Verletzungssorgen. Luca Jaquez und Michel Aebischer sind angeschlagen und fraglich. Noch ist unklar, ob sie spielen können oder nicht.

Welche Folgen hat das für deine Wunsch-Aufstellung? Egal ob klassisches 4-4-2 oder riskantes Offensiv-System – mit Ndoye oder ohne: Du bestimmst das Spiel. Wähle deine Formation und klicke deine Wunsch-Spieler auf die Positionen.

Fertig? Dann teile dein Team mit deinen Freunden und vergleiche es später direkt mit der echten Aufstellung von Murat Yakin.

Zeig der Schweiz, wie viel Taktik-Fuchs in dir steckt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Welches ist die beliebteste Aufstellung und wer der beliebteste Spieler?

Wie haben andere Blick-Userinnen und -User aufgestellt? Wirf einen Blick auf die Statistiken rund um die Startformationen. Du erfährst weiter unten auch, welches die beliebtesten Spieler der Blick-Community sind und erhältst einen Überblick über das Kader und den Spielplan.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos