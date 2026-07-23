Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Selbst mehr als drei Wochen nach dem Peinlich-Aus bei der WM im Sechzehntelfinal gegen Paraguay sitzt der Stachel bei den Deutschen immer noch ultratief. «Die WM wurde halt versemmelt, weil die Entscheidung getroffen wurde, Julian Nagelsmann zum Bundestrainer zu machen», nimmt Felix Magath in «At Broski - Die Sport Show» kein Blatt vor den Mund. «Der Junge war einfach von Anfang an überfordert», so die 72-jährige Trainerlegende, die 1980 als Spieler mit Deutschland Europameister wurde.

Nagelsmann habe die Mannschaft völlig falsch zusammengestellt und eben auch völlig falsch auf den Platz geschickt, kritisiert Magath den 38-jährigen Nagelsmann, der nach dem WM-Fiasko als Bundestrainer zurücktreten musste. «Aus meiner Sicht ist es schwierig, wenn du einen Sané und dann noch einen Musiala aufstellst. Das sind doch beides Spieler, die individuell sehr gut sind. Aber halt nur individuell. Es sind keine Kombinationsspieler, die andere auch ins Spiel bringen. Wie soll mit zwei so offensiven Spielern ein Offensivspiel zustande kommen?»

Magath hält fest: «Wir hatten keine Mannschaft, wir hatten kein Spiel – und das war 2024 schon nicht viel anders.» Bei der Heim-EM habe Toni Kroos Nagelsmann gerettet, den dieser «drei Monate zuvor aus dem Hut zauberte». Damals scheiterte die DFB-Elf im Viertelfinal am späteren Gewinner Spanien.