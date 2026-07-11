«Ade Messi!» Jetzt kannst auch du nach Argentinien fliegen

Will die Nati in den WM-Halbfinal, muss sie Weltmeister Argentinien und Superstar Lionel Messi (39) ausschalten. Damit es in den frühen Morgenstunden Schweizer Zeit heisst: Ade Messi!
Mit den Partnern Swiss und KA-EX und mit einem Augenzwinkern lanciert Blick deshalb die Aktion «Ade Messi!» und druckt mehr als 100’000 Bordkarten, mit denen der Superstar vom Spielort Kansas City nach Buenos Aires zurückfliegen kann.
Das Beste für Schweizer Fans: Hinter einem der QR-Codes auf den Bordkarten, die dem Samstags-Blick beiliegen und in Basel, Bern, Luzern, St. Gallen, Winterthur und Zürich zusätzlich verteilt werden, verbirgt sich ein Gewinn: Ein Swiss-Flug nach Buenos Aires im Wert von 3000.- Franken. Alles dazu gibts hier.
- Hautnah dabei: Fünf Blick-Reporter und Ex-Nati-Star Blerim Dzemaili berichten direkt aus Übersee.
- Alle 104 Spiele live: Wir tickern rund um die Uhr. Mit dem kostenlosen Blick-Login und «Follow My Team» landet jedes Tor sofort auf deinem Sperrbildschirm.
- Podcast «FORZA!»: Videoanalyse aus Übersee und aus dem Studio Zürich.
- Interaktiv mitspielen: Tippe gegen unsere Experten, und stelle mit dem Coach-Tool deine eigene Nati-Elf auf.
- Exklusive WM-Deals: Hol dir Blick+ für nur CHF 5 Franken.
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Fanschal-Gewinnspiel: Kommentiere direkt unter diesem WM-Artikel und nimm automatisch teil. Die besten Kommentare kommen ins Voting – der Sieger wird zum Fanschal.
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