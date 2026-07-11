Muss Lionel Messi in ein paar Stunden die Heimreise von der WM antreten? Vielleicht. Du kannst nun aber mit etwas Glück bei der Blick-Aktion «Ade Messi!» ebenfalls eine Reise nach Buenos Aires gewinnen.

«Ade Messi!» Jetzt kannst auch du nach Argentinien fliegen

«Ade Messi!» Jetzt kannst auch du nach Argentinien fliegen

Sportredaktion

Will die Nati in den WM-Halbfinal, muss sie Weltmeister Argentinien und Superstar Lionel Messi (39) ausschalten. Damit es in den frühen Morgenstunden Schweizer Zeit heisst: Ade Messi!

Mit den Partnern Swiss und KA-EX und mit einem Augenzwinkern lanciert Blick deshalb die Aktion «Ade Messi!» und druckt mehr als 100’000 Bordkarten, mit denen der Superstar vom Spielort Kansas City nach Buenos Aires zurückfliegen kann.

Das Beste für Schweizer Fans: Hinter einem der QR-Codes auf den Bordkarten, die dem Samstags-Blick beiliegen und in Basel, Bern, Luzern, St. Gallen, Winterthur und Zürich zusätzlich verteilt werden, verbirgt sich ein Gewinn: Ein Swiss-Flug nach Buenos Aires im Wert von 3000.- Franken. Alles dazu gibts hier.