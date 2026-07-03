Rekordspieler verkündet mit bewegter Stimme ÖFB-Rücktritt

Zwei Tore erzielte Marko Arnautovic an der WM 2026 für Österreich. Nach der Niederlage gegen Spanien im Sechzehntelfinal beendet der 37-Jährige seine internationale Karriere.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Mit dem österreichischen Aus (0:3 im Sechzehntelfinal gegen Spanien) bei der WM in Nordamerika geht auch die internationale Karriere von Marko Arnautovic zu Ende. Seinen ÖFB-Rücktritt gibt der Stürmer mit bewegter Stimme nach dem Match live im TV bekannt.

Ihm gehe es «katastrophal», sagt Arnautovic bei ServusTV. Aber «ich habe schon genug geweint», ringt er um Worte. «Das war mein grösstes Highlight in meiner Karriere, dass ich mit meinem Land, mit Österreich hier bei der Weltmeisterschaft spielen kann.» Der Auftritt des ÖFB-Teams beim Turnier in Nordamerika war der erste an einer Weltmeisterschaft seit 28 Jahren.

Arnautovic: «Mich triffts dann halt am Schluss, weil ich weiss, dass ich mit meiner zweiten Familie nicht mehr auf dem Platz sein werde.» Keiner spielte (137 Einsätze) und traf (49 Goals) so oft für Österreich wie der 37-Jährige.