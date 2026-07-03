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Live im TV
Rekordspieler verkündet mit bewegter Stimme ÖFB-Rücktritt

Zwei Tore erzielte Marko Arnautovic an der WM 2026 für Österreich. Nach der Niederlage gegen Spanien im Sechzehntelfinal beendet der 37-Jährige seine internationale Karriere.
Publiziert: 00:48 Uhr
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Aktualisiert: vor 50 Minuten
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Tritt aus der österreichischen Nationalmannschaft zurück: Marko Arnautovic.
Foto: keystone-sda.ch
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Mit dem österreichischen Aus (0:3 im Sechzehntelfinal gegen Spanien) bei der WM in Nordamerika geht auch die internationale Karriere von Marko Arnautovic zu Ende. Seinen ÖFB-Rücktritt gibt der Stürmer mit bewegter Stimme nach dem Match live im TV bekannt.

Ihm gehe es «katastrophal», sagt Arnautovic bei ServusTV. Aber «ich habe schon genug geweint», ringt er um Worte. «Das war mein grösstes Highlight in meiner Karriere, dass ich mit meinem Land, mit Österreich hier bei der Weltmeisterschaft spielen kann.» Der Auftritt des ÖFB-Teams beim Turnier in Nordamerika war der erste an einer Weltmeisterschaft seit 28 Jahren.

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Arnautovic: «Mich triffts dann halt am Schluss, weil ich weiss, dass ich mit meiner zweiten Familie nicht mehr auf dem Platz sein werde.» Keiner spielte (137 Einsätze) und traf (49 Goals) so oft für Österreich wie der 37-Jährige.

1/12
Mikel Oyarzabal schiesst Spanien in der 36. Minute in Führung.
Foto: AP Photo/Mark J. Terrill

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
0:0
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
0:0
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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Österreich
Österreich
WM 2026
WM 2026
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