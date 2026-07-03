Spanien gewinnt nicht nur erstmals seit 16 Jahren wieder ein K.-o.-Spiel an einer WM, sondern löst auch einen lange andauernden Tor-Stau.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Zweimal Mikel Oyarzabal, einmal Pedro Porro – Spanien lässt im WM-Sechzehntelfinal Österreich keine Chance und gewinnt 3:0.

Kaum zu glauben: Diese drei spanischen Tore haben historischen Charakter. Erstmals seit 32 Jahren erzielen die Iberer in einem WM-K.-o.-Spiel mehr als einen Treffer (ohne Penaltyschiessen).

In dieser Zeitspanne ist die Furia Roja 2010 in Südafrika sogar zum Titel gestürmt – dank drei 1:0-Erfolgen in der regulären Spielzeit (gegen Portugal, Paraguay und Deutschland) und einem 1:0-Sieg nach Verlängerung gegen Holland.

Was uns Schweizer schmerzt: Der spanische Tor-Minimalismus an der WM in der Knockout-Phase begann 1994 in den USA nach dem 3:0-Triumph im Achtelfinal gegen unsere Nati.

Spaniens K.-o.-Spiele an einer WM seit 1994 1994

Achtelfinal, Spanien – Schweiz 3:0

Viertelfinal, Spanien – Italien 1:2 1998

Ausgeschieden in der Vorrunde 2002

Achtelfinal, Spanien – Irland 1:1 n.V., 3:2 n.P.

Viertelfinal, Spanien – Südkorea 0:0 n.V., 3:5 n.P. 2006

Achtelfinal, Spanien – Frankreich 1:3 2010

Achtelfinal, Spanien – Portugal 1:0

Viertelfinal, Spanien – Paraguay 1:0

Halbfinal, Spanien – Deutschland 1:0

Final, Spanien – Holland 1:0 n.V. 2014

Ausgeschieden in der Vorrunde 2018

Achtelfinal, Spanien – Russland 1:1 n.V., 3:4 n.P. 2022

Achtelfinal, Spanien – Marokko 0:0 n.V., 0:3 n.P. 2026

Sechzehntelfinal, Spanien – Österreich 3:0 1994

Achtelfinal, Spanien – Schweiz 3:0

Viertelfinal, Spanien – Italien 1:2 1998

Ausgeschieden in der Vorrunde 2002

Achtelfinal, Spanien – Irland 1:1 n.V., 3:2 n.P.

Viertelfinal, Spanien – Südkorea 0:0 n.V., 3:5 n.P. 2006

Achtelfinal, Spanien – Frankreich 1:3 2010

Achtelfinal, Spanien – Portugal 1:0

Viertelfinal, Spanien – Paraguay 1:0

Halbfinal, Spanien – Deutschland 1:0

Final, Spanien – Holland 1:0 n.V. 2014

Ausgeschieden in der Vorrunde 2018

Achtelfinal, Spanien – Russland 1:1 n.V., 3:4 n.P. 2022

Achtelfinal, Spanien – Marokko 0:0 n.V., 0:3 n.P. 2026

Sechzehntelfinal, Spanien – Österreich 3:0