Knallhartes Verdikt von Weltmeister Kroos
Kroos: DFB-Team «meilenweit entfernt» von WM-Titel-Reife

Fussball-Weltmeister Toni Kroos äussert sich kritisch zur deutschen Nationalmannschaft. In seinem Podcast bezeichnet er das Team als «meilenweit entfernt» von WM-Titel-Reife und betont, dass andere Mannschaften derzeit besser seien.
Publiziert: 07:46 Uhr
Anhören
1/4
Toni Kroos wählt klare Worte, wenn es um die deutsche Nationalmannschaft geht.
Foto: imago/Matthias Koch

AFPAgence France Presse

Fussball-Weltmeister Toni Kroos (35) hat in seinem Podcast eine ernüchternde Bestandsaufnahme der deutschen Nationalmannschaft gegeben. Von WM-Titel-Reife sei das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann «Stand jetzt meilenweit entfernt und wirklich nicht gut», sagt Kroos in «Einfach mal luppen», dem Format, in dem er mit seinem Bruder Felix aktuelle Themen bespricht.

Deutschland sei «weit davon entfernt, über einen Weltmeistertitel zu reden», sagt der 114-fache Nationalspieler, betont aber: «Die WM ist auch nicht diesen, sondern nächsten Sommer. Lass mal im Sommer die richtigen Spieler noch fit werden.»

Bei Real Madrid habe er das ähnlich erlebt. «Ganz oft habe ich im September oder Oktober auch zu Recht gehört, warum Real in diesem Jahr kein Favorit auf die Champions League ist. Und im Mai sah das oft anders aus», so Kroos. Allerdings zähle er die deutsche Nationalmannschaft nicht «zu denjenigen, die die grössten Ambitionen haben dürfen. Weil andere einfach besser sind.»

«Gegen diese Teams muss es viel besser aussehen»

Nagelsmann könne «nicht aus einem Topf von 50 internationalen Topspielern» wählen. «Wenn man jetzt noch einen Schritt über die internationale Klasse geht, wird es wirklich ganz eng.» Zum Thema WM-Qualifikation sagt Kroos jedoch: «Egal, welchen Kader du da hinstellst, sollte das in diesen Spielen reichen.»

Die deutsche Mannschaft hatte zum Quali-Auftakt 0:2 in der Slowakei verloren. Gegen Nordirland gab es am Sonntag ein mühsames 3:1. «Egal, mit wem, gegen diese Teams muss es natürlich viel, viel besser und souveräner aussehen», findet Kroos. Im Sommer habe man gedacht, die Mannschaft sei weiter: «Und jetzt kam nochmal die Keule.» Das «grosse Glück» sei, dass «wir eine Gruppe bekommen haben, in der man gar nicht ausscheiden kann».

WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
2
3
6
2
Nordirland
Nordirland
2
0
3
3
Deutschland
Deutschland
2
0
3
4
Luxemburg
Luxemburg
2
-3
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
2
7
6
2
Kosovo
Kosovo
2
-2
3
3
Schweden
Schweden
2
-2
1
4
Slowenien
Slowenien
2
-3
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
2
3
4
2
Schottland
Schottland
2
2
4
3
Griechenland
Griechenland
2
1
3
4
Belarus
Belarus
2
-6
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
3
6
2
Island
Island
2
4
3
3
Ukraine
Ukraine
2
-2
1
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
2
-5
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
9
6
2
Georgien
Georgien
2
2
3
3
Türkei
Türkei
2
-5
3
4
Bulgarien
Bulgarien
2
-6
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
2
6
6
2
Armenien
Armenien
2
-4
3
3
Ungarn
Ungarn
2
-1
1
4
Irland
Irland
2
-1
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
4
11
10
2
Polen
Polen
5
4
10
3
Finnland
Finnland
5
-2
7
4
Litauen
Litauen
5
-2
3
5
Malta
Malta
5
-11
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
5
8
12
2
Österreich
Österreich
4
7
12
3
Rumänien
Rumänien
5
4
7
4
Zypern
Zypern
5
-2
4
5
San Marino
San Marino
5
-17
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
5
21
15
2
Italien
Italien
4
5
9
3
Israel
Israel
5
4
9
4
Estland
Estland
5
-8
3
5
Moldawien
Moldawien
5
-22
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordmazedonien
Nordmazedonien
5
9
11
2
Belgien
Belgien
4
13
10
3
Wales
Wales
5
5
10
4
Kasachstan
Kasachstan
5
-8
3
5
Liechtenstein
Liechtenstein
5
-19
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
5
13
15
2
Albanien
Albanien
5
2
8
3
Serbien
Serbien
4
-1
7
4
Lettland
Lettland
5
-4
4
5
Andorra
Andorra
5
-10
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
4
16
12
2
Tschechien
Tschechien
5
5
12
3
Färöer
Färöer
5
-1
6
4
Montenegro
Montenegro
5
-5
6
5
Gibraltar
Gibraltar
5
-15
0
Qualifiziert
Playoffs
