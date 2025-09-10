Fussball-Weltmeister Toni Kroos äussert sich kritisch zur deutschen Nationalmannschaft. In seinem Podcast bezeichnet er das Team als «meilenweit entfernt» von WM-Titel-Reife und betont, dass andere Mannschaften derzeit besser seien.

1/4 Toni Kroos wählt klare Worte, wenn es um die deutsche Nationalmannschaft geht. Foto: imago/Matthias Koch

Darum gehts Toni Kroos kritisiert deutsche Nationalmannschaft: Weit entfernt vom WM-Titel

Kroos vergleicht Situation mit Real Madrid, sieht aber weniger Potenzial

Deutschland verlor 0:2 gegen Slowakei, gewann mühsam 3:1 gegen Nordirland

AFP Agence France Presse

Fussball-Weltmeister Toni Kroos (35) hat in seinem Podcast eine ernüchternde Bestandsaufnahme der deutschen Nationalmannschaft gegeben. Von WM-Titel-Reife sei das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann «Stand jetzt meilenweit entfernt und wirklich nicht gut», sagt Kroos in «Einfach mal luppen», dem Format, in dem er mit seinem Bruder Felix aktuelle Themen bespricht.

Deutschland sei «weit davon entfernt, über einen Weltmeistertitel zu reden», sagt der 114-fache Nationalspieler, betont aber: «Die WM ist auch nicht diesen, sondern nächsten Sommer. Lass mal im Sommer die richtigen Spieler noch fit werden.»

Bei Real Madrid habe er das ähnlich erlebt. «Ganz oft habe ich im September oder Oktober auch zu Recht gehört, warum Real in diesem Jahr kein Favorit auf die Champions League ist. Und im Mai sah das oft anders aus», so Kroos. Allerdings zähle er die deutsche Nationalmannschaft nicht «zu denjenigen, die die grössten Ambitionen haben dürfen. Weil andere einfach besser sind.»

«Gegen diese Teams muss es viel besser aussehen»

Nagelsmann könne «nicht aus einem Topf von 50 internationalen Topspielern» wählen. «Wenn man jetzt noch einen Schritt über die internationale Klasse geht, wird es wirklich ganz eng.» Zum Thema WM-Qualifikation sagt Kroos jedoch: «Egal, welchen Kader du da hinstellst, sollte das in diesen Spielen reichen.»

Die deutsche Mannschaft hatte zum Quali-Auftakt 0:2 in der Slowakei verloren. Gegen Nordirland gab es am Sonntag ein mühsames 3:1. «Egal, mit wem, gegen diese Teams muss es natürlich viel, viel besser und souveräner aussehen», findet Kroos. Im Sommer habe man gedacht, die Mannschaft sei weiter: «Und jetzt kam nochmal die Keule.» Das «grosse Glück» sei, dass «wir eine Gruppe bekommen haben, in der man gar nicht ausscheiden kann».