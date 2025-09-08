DE
Zum dritten Mal in Folge
Tunesien als 18. Land für die WM qualifiziert

Tunesien ist zum dritten Mal in Folge an der WM dabei. Die Nordafrikaner schlagen Äquatorialguinea in letzter Minute und sichern sich so als 18. Team das Ticket für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada.
Publiziert: 18:14 Uhr
|
Aktualisiert: 18:26 Uhr
Tunesien hat sich als 18. Team das Ticket für die WM 2026 gesichert. (Archivbild)
Foto: keystone-sda.ch
I0K_6tIf_400x400.png
AFPAgence France Presse

Tunesien hat das Ticket für die Fussball-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada gelöst. Durch den späten 1:0-Sieg in Äquatorialguinea sichert sich das Team um Lugano-Akteur Hadj Mahmoud nach acht Spieltagen vorzeitig den Sieg in Gruppe H. Mohamed Ben Romdhane von Al Ahly erzielt den Siegtreffer in der 94. Minute.

Die Nordafrikaner werden damit zum siebten Mal bei einer WM-Endrunde vertreten sein, zum dritten Mal in Folge. Bei allen bisherigen sechs Teilnahmen war bereits in der Vorrunde Schluss, so auch zuletzt 2022 in Katar. Damals gelang mit dem 1:0-Sieg gegen Titelverteidiger Frankreich zum Auftakt aber eine echte Sensation.

Tunesien ist Team Nummer 18 von insgesamt 48, die sich bereits ihren Platz bei der ersten XXL-WM gesichert haben – und das zweite afrikanische nach Marokko.

