Portugal qualifiziert sich mit einem beeindruckenden 9:1-Sieg gegen Armenien für die WM 2026. Die Seleçao zeigt eine Gala-Vorstellung, während Irland dank eines späten Hattricks von Troy Parrott die Playoff-Chance wahrt.

1/4 Joao Neves (l.) und Bruno Fernandes erzielen einen Hattrick bei Portugals Kantersieg. Foto: Getty Images

Darum gehts Portugal qualifiziert sich für WM mit 9:1-Sieg gegen Armenien

Irland sichert Playoff-Ticket dank Last-Minute-Hattrick von Troy Parrott

Portugal nimmt zum siebten Mal in Folge an einer WM teil

Portugal qualifiziert sich als viertes Team aus Europa für die WM in den USA, Kanada und Mexiko. Die Portugiesen zeigen gegen Armenien beim 9:1 eine eindrückliche Gala. Irland sichert sich derweil dank Hattrick-Torschütze Troy Parrott das Ticket für die Playoffs in extremis.

Ernsthaft glaubt in Porto niemand daran, dass die Portugiesen am letzten Spieltag noch ihr WM-Ticket verspielen würden gegen Schlusslicht Armenien, und selbst als der Aussenseiter auf 1:1 stellt, spielt die Seleçao einfach unentwegt weiter nach vorne – und überfordert Armenien Mal für Mal. Zur Pause hat der Europameister von 2016 schon ein 5:1 herausgeschossen, so dass die letzte Halbzeit dieser Qualifikation zu einer Pflichtaufgabe, aber auch zu einem Schaulaufen verkommt. 9:1 setzen sich die Portugiesen schliesslich durch, auch dank Joao Neves und Bruno Fernandes, die je drei Treffer erzielen.

Irland darf dank irrer Wende noch hoffen

Die Abwesenheit des gesperrten Kapitäns und Rekordtorschützen Cristiano Ronaldo, der am Donnerstag bei der Niederlage in Irland (0:2) nach einer Tätlichkeit vom Platz geflogen ist, fällt für die Equipe von Roberto Martinez überhaupt nicht ins Gewicht. Für Portugal ist es die neunte WM-Teilnahme, die siebte in Serie. Der höchste Sieg des portugiesischen Nationalteams ist das jedoch nicht. Erst vor gut zwei Jahren gewann Portugal in der EM-Qualifikation mit 9:0 gegen Luxemburg.

Apropos Irland: Die Mannschaft von der Insel wahrt sich seine Chancen auf eine vierte WM-Teilnahme in extremis. In Budapest liegen die Iren bis zur 80. Minute 1:2 zurück ehe Troy Parrott ausgleicht. Und der Stürmer von Alkmaar sorgte bei den «Boys in Green» noch für komplette Ekstase, als er in der 96. Minute seinen Hattrick perfekt macht. Dank des Last-Minute-Erfolgs schliessen die Iren die Qualifikation vor Ungarn auf Rang 2 ab und können in den Playoffs ihren WM-Traum wahr machen.