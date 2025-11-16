DE
Irland darf dank irrer Wende hoffen
Portugal sichert sich mit Kantersieg WM-Quali

Portugal qualifiziert sich mit einem beeindruckenden 9:1-Sieg gegen Armenien für die WM 2026. Die Seleçao zeigt eine Gala-Vorstellung, während Irland dank eines späten Hattricks von Troy Parrott die Playoff-Chance wahrt.
Publiziert: vor 17 Minuten
Joao Neves (l.) und Bruno Fernandes erzielen einen Hattrick bei Portugals Kantersieg.
Darum gehts

  • Portugal qualifiziert sich für WM mit 9:1-Sieg gegen Armenien
  • Irland sichert Playoff-Ticket dank Last-Minute-Hattrick von Troy Parrott
  • Portugal nimmt zum siebten Mal in Folge an einer WM teil
Keystone-SDA und Pascal Keusch

Portugal qualifiziert sich als viertes Team aus Europa für die WM in den USA, Kanada und Mexiko. Die Portugiesen zeigen gegen Armenien beim 9:1 eine eindrückliche Gala. Irland sichert sich derweil dank Hattrick-Torschütze Troy Parrott das Ticket für die Playoffs in extremis.

Ernsthaft glaubt in Porto niemand daran, dass die Portugiesen am letzten Spieltag noch ihr WM-Ticket verspielen würden gegen Schlusslicht Armenien, und selbst als der Aussenseiter auf 1:1 stellt, spielt die Seleçao einfach unentwegt weiter nach vorne – und überfordert Armenien Mal für Mal. Zur Pause hat der Europameister von 2016 schon ein 5:1 herausgeschossen, so dass die letzte Halbzeit dieser Qualifikation zu einer Pflichtaufgabe, aber auch zu einem Schaulaufen verkommt. 9:1 setzen sich die Portugiesen schliesslich durch, auch dank Joao Neves und Bruno Fernandes, die je drei Treffer erzielen.

Irland darf dank irrer Wende noch hoffen

Die Abwesenheit des gesperrten Kapitäns und Rekordtorschützen Cristiano Ronaldo, der am Donnerstag bei der Niederlage in Irland (0:2) nach einer Tätlichkeit vom Platz geflogen ist, fällt für die Equipe von Roberto Martinez überhaupt nicht ins Gewicht. Für Portugal ist es die neunte WM-Teilnahme, die siebte in Serie. Der höchste Sieg des portugiesischen Nationalteams ist das jedoch nicht. Erst vor gut zwei Jahren gewann Portugal in der EM-Qualifikation mit 9:0 gegen Luxemburg.

Apropos Irland: Die Mannschaft von der Insel wahrt sich seine Chancen auf eine vierte WM-Teilnahme in extremis. In Budapest liegen die Iren bis zur 80. Minute 1:2 zurück ehe Troy Parrott ausgleicht. Und der Stürmer von Alkmaar sorgte bei den «Boys in Green» noch für komplette Ekstase, als er in der 96. Minute seinen Hattrick perfekt macht. Dank des Last-Minute-Erfolgs schliessen die Iren die Qualifikation vor Ungarn auf Rang 2 ab und können in den Playoffs ihren WM-Traum wahr machen.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
5
7
12
2
Slowakei
Slowakei
5
4
12
3
Nordirland
Nordirland
5
0
6
4
Luxemburg
Luxemburg
5
-11
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
5
12
13
2
Kosovo
Kosovo
5
1
10
3
Slowenien
Slowenien
5
-5
3
4
Schweden
Schweden
5
-8
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
5
11
11
2
Schottland
Schottland
5
4
10
3
Griechenland
Griechenland
5
-2
6
4
Belarus
Belarus
5
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0:1
6
9
13
2
Island
Island
0:0
6
4
8
3
Ukraine
Ukraine
0:0
6
-3
8
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
1:0
6
-10
4
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
5
19
15
2
Türkei
Türkei
5
5
12
3
Georgien
Georgien
5
-7
3
4
Bulgarien
Bulgarien
5
-17
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
7
19
17
2
Polen
Polen
7
6
14
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
7
-14
5
5
Litauen
Litauen
7
-5
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
7
18
18
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
7
10
16
3
Rumänien
Rumänien
7
3
10
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
7
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
7
29
21
2
Italien
Italien
7
12
18
3
Israel
Israel
7
-4
9
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
7
-24
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
7
15
15
2
Nordmazedonien
Nordmazedonien
7
9
13
3
Wales
Wales
7
4
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
7
-24
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0:0
8
20
22
2
Albanien
Albanien
0:0
8
4
15
3
Serbien
Serbien
0:0
8
-2
11
4
Lettland
Lettland
0:0
8
-9
6
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
7
21
19
2
Tschechien
Tschechien
7
4
13
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
7
-8
9
5
Gibraltar
Gibraltar
7
-19
0
Qualifiziert
Playoffs
