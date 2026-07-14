Für sein überhartes Einsteigen gegen Rodri sieht Michael Olise im WM-Halbfinal keine Karte. Dabei erwischt der französische Offensivstar den spanischen Captain in der 14. Minute mit seinem Tackling mit offener Sohle am Knöchel.
Ivan Barton, der Schiedsrichter aus El Salvador, belässt es dabei, den Spaniern lediglich einen Freistoss zuzusprechen. Auch der VAR meldet sich nicht. Das kollektive Aufatmen von Olise und den Franzosen dürfte im AT&T Stadium jeder mitbekommen haben.
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