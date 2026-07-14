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Hätte Olise für dieses Foul vom Platz fliegen müssen?
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Schiri zückt nicht einmal Gelb:Hätte Olise für dieses Foul vom Platz fliegen müssen?

Übles Foul im WM-Halbfinal
Hätte Frankreich-Star Olise hier Rot sehen müssen?

Im WM-Halbfinal zwischen Frankreich und Spanien gibt ein überhartes Einsteigen von Michael Olise zu reden.
Publiziert: vor 25 Minuten
|
Aktualisiert: vor 8 Minuten
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Das Trefferbild spricht nicht für Michael Olise, der aber ungeschoren davonkommt.
Foto: Screenshot SRF
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Für sein überhartes Einsteigen gegen Rodri sieht Michael Olise im WM-Halbfinal keine Karte. Dabei erwischt der französische Offensivstar den spanischen Captain in der 14. Minute mit seinem Tackling mit offener Sohle am Knöchel.

Ivan Barton, der Schiedsrichter aus El Salvador, belässt es dabei, den Spaniern lediglich einen Freistoss zuzusprechen. Auch der VAR meldet sich nicht. Das kollektive Aufatmen von Olise und den Franzosen dürfte im AT&T Stadium jeder mitbekommen haben.

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