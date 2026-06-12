Alexander HornsteinSEO-Redaktor
Die WM 2026 ist eröffnet und wartet mit einem Mammutprogramm. Denn der Spielplan umfasst bis zum Final vom 19. Juli bloss vier Tage ohne Fussball. In der ersten Phase des Turniers gehts um Punkte und die Qualifikation für die K.o.-Phase, für die man unter den ersten zwei Teams landen oder einer der besten acht Gruppendritten werden muss (zum Modus mit den Kriterien bei Punktgleichheit). Hier siehst du, wo deine Nation steht.
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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bosnien und Herzegowina
1:0
1
1
3
2
Katar
0
0
0
3
Schweiz
0
0
0
4
Kanada
0:1
1
-1
0
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
0
0
0
3
Haiti
0
0
0
4
Schottland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
0
0
0
2
Paraguay
0
0
0
3
Australien
0
0
0
4
Türkei
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
0
0
0
3
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
0
0
0
3
Irak
0
0
0
4
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
0
0
0
3
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
0
0
0
2
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
0
0
0
4
Panama
0
0
0
K.o.-Phase